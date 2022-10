Quali sono le nuove armi che gli Usa stanno inviando all'Ucraina

La Russia ha i soldati, le armi e i razzi per "terrorizzare le città ucraine e tutti gli europei e ricattare il mondo. Ma non ha alcuna possibilità di successo perché l'Ucraina sta facendo progressi costanti". Ne è convinto il presidente ucraino Volodymir Zelensky, tornato a chiedere nei giorni scorsi sostegno ai partner occidentali per la difesa antimissili. "Disponiamo del 10% delle forze di difesa contro gli attacchi aerei che ci servono: la Germania ci ha già fornito un primo sistema di difesa antimissile, gli Usa hanno confermato il loro sostegno, naturalmente aspettiamo che anche Francia e Italia possano aiutarci". Ma quali sono le nuove armi che gli Usa hanno deciso di inviare all'Ucraina?

Biden invia a Zelensky armi per 725 milioni di dollari

Gli Usa continueranno a "stare al fianco del popolo ucraino mentre difende la sua libertà e la sua indipendenza con straordinario coraggio e determinazione illimitata". Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano, Antony Blinken, commentando il nuovo invio di armi Usa alle forze di Kiev. Il governo americano, infatti, ha annunciato di aver inviato nuove armi all’Ucraina per un valore totale di 725 milioni di dollari dopo "i brutali attacchi missilistici russi contro i civili in tutto il Paese", le "continue prove delle atrocità da parte delle forze russe e il fermo e inequivocabile rifiuto da parte di 143 nazioni alle Nazioni Unite del tentativo illegale di annessione russa di parti dell'Ucraina". Nel frattempo il presidente russo Putin ha dichiarato: "Non mi pento di nulla, ci muoviamo nel modo giusto in Ucraina", assicurando di essere pronto al dialogo con Kiev.

Sostegno Usa a Kiev sale a 18,2 miliardi di dollari

Il Dipartimento di Stato americano ha specificato che le armi che gli Usa hanno inviato all’Ucraina provengono dalle scorte del Pentagono e che sinora gli Stati Uniti hanno fornito assistenza militare a Kiev per un valore complessivo totale pari a 18,2 miliardi di dollari. Da quando Joe Biden è alla presidenza degli Stati Uniti, si legge nel comunicato, Washington ha inviato a Zelensky forniture militari per oltre 18,2 miliardi di dollari, di cui 17,6 miliardi dall'inizio della "brutale e non provocata" invasione del 24 febbraio. Il nuovo pacchetto di armi "è stato accuratamente calibrato affinché l'Ucraina possa fare la differenza sul campo di battaglia", ha assicurato Blinken.

In particolare il nuovo pacchetto di armi che gli Usa hanno inviato a Kiev include ulteriori sistemi lanciarazzi a elevata mobilità Himars, munizioni, veicoli corazzati e forniture mediche, specifica la Casa Bianca, non comprenderebbe invece i sistemi anti-missile chiesti da Kiev.

Zelensky ringrazia Biden per il nuovo pacchetto di aiuti militari

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha espresso "sincera gratitudine" a Joe Biden per il nuovo pacchetto di aiuti militari del valore di 725 milioni di dollari che gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina. Kiev potrà disporre di nuove munizioni per sistemi missilistici ad alta mobilità (Himars) ma anche di 23.000 colpi di artiglieria da 155 mm, 500 colpi di artiglieria da 155 mm, 5.000 armi anticarro, missili anti-radiazioni ad alta velocità (Harm), più di 200 veicoli a ruote multiuso ad alta mobilità (Hmmwv), armi leggere con oltre 2.000.000 di munizioni.

"Riceveremo in particolare i tanto necessari proiettili per gli Himars e l'artiglieria. Uno splendido regalo per la Giornata dei Difensori dell'Ucraina", ha dichiarato Zelensky su Twitter, aggiungendo che "l'aggressore russo sarà sconfitto e l'Ucraina sarà libera".