Quali mascherine indossare in aereo per evitare il contagio

Chirurgiche, ffp2 o in tessuto? Anche per i vaccinati le mascherine restano obbligatorie nei luoghi chiusi e sui mezzi pubblici, ma come sappiamo non tutti i dispositivi di protezione sono uguali. Per questo, onde evitare brutte sorprese, al momento di partire per le vacanze è bene scegliere la mascherina giusta. D'altra parte la variante Delta è sempre in agguato e come sappiamo i vaccini non garantiscono una protezione al 100% dall'infezione. Il rischio di contagiarsi e di passare le ferie in quarantena non va dunque preso sottogamba. Né va dimenticato che in qualche caso anche chi si è vaccinato può sviluppare la malattia in forma grave benché le probabilità siano molto più alte tra i non vaccinati.

Quali mascherine usare in treno o in aereo

La prudenza è d'obbligo soprattutto se si viaggia in aereo o in altro mezzo di trasporto con scarsa areazione e a stretto contatto con altri passeggeri. Che mascherina utilizzare? Come abbiamo spiegato già altre volte (ma come si dice repetita iuvant), le normali mascherine chirurgiche hanno una capacità di filtraggio orientata soprattutto verso l'esterno e sono dette per questo motivo mascherine "comunitarie". Nei luoghi più a rischio gli esperti consigliano non da oggi di usare le ffp2 - il cui costo è di circa 1-1,50 euro - che hanno un potere filtrante superiore al 90% e dunque dovrebbero metterci al riparo dalle brutte sorprese. Ovviamente a patto di indossarle correttamente e non lasciare scoperto il naso come in tanti continuano a fare. Quanto ai dispositivi di protezione lavabili, ci sono forti dubbi sul fatto che possano garantire una protezione adeguata dalle goccioline più piccole (aerosol). Se viaggiate in aereo o in treno fareste dunque bene a lasciarle in valigia.

Attenzione anche alla durata delle mascherine: di solito le ffp2 sono monouso e andrebbero indossate per un massimo di 7-8 ore consecutive, mentre le chirurgiche garantiscono una capacità di filtraggio fino a sei ore. Qualche piccolo accorgimento prima di partire non costa nulla e può ridurre notevolmente i rischi.