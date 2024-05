Qualità della vita per fasce d'età: le città migliori in cui vivere per gli anziani e quelle per i giovani

È stata anticipata al festival dell'Economia di Trento appena concluso la nuova indagine sul benessere della popolazione per fasce d'età nelle varie città italiane. Una rilevazione presentata in versione integrale dal Sole 24 Ore ormai per il quarto anno di fila che punta ad indagare lo stato dei nostri centri urbani in termini di qualità della vita e servizi offerti alle diverse fasce di popolazione. Vediamo allora di seguito i luoghi migliori in cui vivere per gli anziani e quelli per i giovani, con un podio a parte riservato ai bambini e alle "città sorpresa" di quest'anno.

Male le grandi città

Con una tendenza che si conferma stabile rispetto alle rilevazioni degli anni scorsi, le grandi aree metropolitane non si piazzano bene nella classifica della qualità di vita, soprattutto quando si parla di benessere giovanile. Ad eccezione di Bologna (14esima) e Firenze (33esima), le grandi città si posizionano tutte da metà classifica in poi: 45° posto per Milano, addirittura 98esima Roma, male anche Napoli e Palermo.

Le città migliori per gli anziani

Primo posto per il qualità della vita offerta agli anziani si riconferma anche quest'anno Trento. Una classifica tutta settentrionale quella per il benessere della terza età: al secondo posto troviamo Como, terza Cremona. Nella top 10 anche Lodi, Treviso, Vicenza, Padova, Verona e Bolzano. Trento, "oltre che essere al primo posto per la speranza di vita, è seconda per la partecipazione civile degli over 50, terza per il minor consumo di farmaci per malattie croniche e quarta per l’utenza dei servizi sociali comunali", ha spiegato nel corso della presentazione la giornalista del Sole 24 Ore Marta Casadei.

E quelle per i giovani

Prima per la qualità della vita offerta ai giovani risulta Gorizia, ma non mancano città in forte crescita: prima per imprenditoria giovanile risulta infatti Vibo Valentia, mentre Siracusa, Catania e Crotone sono sul podio nell'indicatore dell'età media al parto. Per quanto riguarda i bambini, la provincia migliore è Sondrio, seguita a stretto giro da Ravenna, Trieste e Gorizia. Dal confronto di questo studio con i precedenti, emerge "un Paese che fa fatica a prendersi cura dei più piccoli, mentre la generazione giovanile, sempre più ridotta, è fortemente bloccata, per cui non c’è spinta all’imprenditorialità", sottolinea Casadei.

"Il 34 per cento degli under 20 pensa di andare all’estero - ha osservato Eleonora Angelini, amministratrice delegata di Nova Agenzia - se da una parte ciò significa che l’ identità europea si sta rafforzando, dall’altra evidenzia come non vi sia prospettiva di crescita nelle nostre imprese".