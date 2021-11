Quando il Covid diventerà "un raffreddore": la previsione

Tra circa 10 anni il Covid sarà innocuo. A dichiararlo Paul Offit, direttore del Vaccine Education Center del Children's Hospital di Philadelphia. Secondo il luminare di immunologia e virologia, "probabilmente il Sars-Cov-2 diventerà innocuo come un raffreddore, ma ci vorranno almeno 10 anni".

Terza dose solo alle fasce a rischio

Offit si dice "scettico sulla terza dose a tutti. Aumenta la risposta immunitaria, ma va riservata alle fasce a rischio come gli anziani o chi lavora nella sanità. Focalizzare l'attenzione sulla terza dose fa perdere di vista la cruciale necessità di vaccinare i non ancora vaccinati. Parlare di necessità della terza dose come se i vaccini avessero perso efficacia rafforza i No Vax. E poi, nei sani le terze dosi oltre a non fare la differenza potrebbero depotenziare l'efficacia di un vaccino calibrato su Omicron", ha dichiarato l'esperto a Repubblica.

Vaccino efficace contro la variante Omicron

Sulla variante Omicron "credo che gli attuali vaccini saranno sufficienti. Se guardiamo il primo ceppo, quello chiamato 'Wuhan 2020' usato per sviluppare i vaccini, non era il virus che ha lasciato la Cina attraversando Asia, Europa e Stati Uniti, e uccidendo centinaia di migliaia di persone: era la prima variante, la D614G. Fu poi sostituita dalla variante Alpha, più contagiosa, e quest'ultima è stata rimpiazzata dalla Delta, ancora più contagiosa. In tutti questi tre casi i vaccini hanno finora protetto dalle forme gravi di Covid, e ci sono tutte le ragioni per credere che continueranno a farlo". "Omicron - spiega Offit - si comporterà come le altre varianti, e i vaccini basteranno a proteggerci dalla forma grave della malattia. Si sta già vedendo in chi è stato contagiato da Omicron e, proprio perché vaccinato, sta bene".