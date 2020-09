Bill Gates "svela" quando finirà l'epidemia di coronavirus

Sarà una stagione invernale molto complicata sul fronte della lotta al coronavirus: è quello che assicura Bill Gates, fondatore di Microsoft a capo della fondazione che porta il suo nome insieme a quello della moglie Melinda, che è in prima linea nella lotta al coronavirus. Intervistato da La Stampa pronostica che i primi vaccini saranno pronti tra fine anno e inizio 2021, mentre la pandemia finita solo nel 2022, ma intanto, quest'autunno, il nord del mondo rischia di vedere morire molte persone. "Dobbiamo fermare il virus, ma serve la collaborazione globale. Lavorare insieme per creare il vaccino, condurre i trial, produrlo, distribuirlo. L'accesso farà la differenza.Secondo gli studi dalla Northeastern University, se i primi due miliardi di dosi andranno solo ai Paesi ricchi, avremo il doppio dei morti" esordisce Gates, che si dice "pessimista su come andrà l'autunno nell'emisfero settentrionale. Se non avremo interventi il numero dei morti, anche negli Usa, tornerà ai livelli della primavera".

"La notizia buona è che abbiamo diversi vaccini promettenti, che potrebbero ricevere l'autorizzazione all'uso di emergenza dalla Fda o dalla Mhra entro fine anno, o certamente all'inizio del prossimo. Mi aspetto che due o tre l'avranno... Il primo vaccino potrebbe non essere quello definitivo, servirà altro lavoro sui secondari" presegue Gates. " La Gates Foundation è concentrata su quelli che possono essere prodotti in grande scala, con un costo basso, fra 2 e 3 dollari a dose. Ciò include AstraZeneca Oxford, Novavax, Johnson & Johnson e Sanofi. Cerchiamo di vedere se funzionano, e costruiamo una capacità di produzione globale, per oltre un miliardo e mezzo di dosi all'anno. Lavoriamo con produttori nei Paesi in via di sviluppo, tipo il Serum Institute in India. Se saranno efficaci,anche con un livello di vaccinazione del 60% fermeremo la diffusione esponenziale della malattia. Il prossimo anno porteremo giù il numero dei morti, e nel 2022 la pandemia finirà".

Quando finirà la pandemia di coronavirus secondo Bill Gates

Avremo più morti dirette o indirette? Secondo Gates "dirette nei Paesi ricchi,indirette in quelli poveri. Nel 2022 finiranno i decessi, ma serviranno fra 2 e 3 anni per sanare i danni alla salute globale. Per sanare quelli economici, i Paesi che non possono aumentare il debito avranno bisogno di un decennio».

Cosa risponde ai No vax che l’attaccano? «Mi chiedo come abbiano scoperto il mio complotto.. ». Sul serio. «Questa storia è così bizzarra, che quasi dovresti trattarla con umorismo. Però è un problema molto grave, perché se ci accusi di fare cose diaboliche limiti il nostro lavoro. Poi la gente non mette le maschere o rifiuta il vaccino. Per raggiungere l’immunità servirebbe che lo facesse almeno il 60% della popolazione, ma sarebbe meglio l’80o il 90%. Negli Usa, però, il 40% della popolazione non è convinta. Ironicamente, in maggioranza sono elettori repubblicani."

Perché proprio gli Usa, e altri Paesi sviluppati come Regno Unito e Italia, hanno avuto così tanti problemi e così tanti morti per la pandemia? "Tutti si aspettavano che noi avremmo dato la risposta migliore - dice Gates - perché mettiamo più soldi di chiunque altro nella sanità. I CDC erano i migliori al mondo. È ironico che uno chieda: c’è qualche Paese che influenza l’Oms nei corridoi? Certo, gli Usa.

