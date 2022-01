Quando finirà l'ondata Omicron in Italia

La quarta ondata covid, quella caratterizzata dalla variante Omicron, è arrivata quasi al culmine. A rassicurare gli italiani l'epidemiologo Carlo Signorelli, ordinario di igiene al San Raffaele, dichiarando in un'intervista al Corriere della Sera che "c'è da soffrire ancora un po'. Già in questi giorni dovremmo aver raggiunto il picco dei contagi". Tutto il suo ragionamento gira attorno ai numeri del bollettino covid di metà settimana: se i nuovi positivi saranno inferiori a 200mila vuol dire che ci siamo e che "nel giro di qualche settimana comincerebbero a diminuire ricoveri ordinari, poi quelli in terapia intensiva, i più veritieri per misurare l'andamento dell'epidemia, e per ultimo i decessi".

Servirà un mese per entrare in una nuova fase

Secondo Signorelli "ci vorrà circa un mese per entrare nella nuova fase e vedere tutti i parametri diminuire". I riflettori, però, sono come sempre puntati su quello che viene considerato ad oggi come il parametro più importante, ossia i ricoveri in terapia intensiva. "Gli altri dati vanno raccolti ma senza attribuire loro un peso statistico", ha dichiarato l'epidemiologo mostrandosi a favore della diffusione di un bollettino covid quotidiano. "Tutti noi siamo favorevoli a poter disporre di numeri quotidiani. Abbiamo fatto tanto per averli, sono un tesoro da preservare. Sarebbe meglio però trovare un diverso sistema di comunicazione al pubblico".

Broccolo: rivedere le regole delle regioni

Il picco della quarta ondata covid è molto vicino anche per Francesco Broccolo, virologo dell'Università Bicocca di Milano. "Nella prossima settimana i modelli matematici statistici ci dicono che raggiungeremo il picco", ha dichiarato il professore sperando poi nella piena sostituzione della variante Omicron sulla variante Delta, perché ha un tasso di ospedalizzazione del 55% in meno. Secondo Broccolo è ora arrivato il momento di rivedere le regole delle regioni per evitare che si blocchi tutto il paese. Il professore ha ricordato che l'80% della popolazione è vaccinata con ciclo completo, che il 45% ha fatto la terza dose e l'85% ha una protezione quantomeno parziale. La situazione, dunque, rispetto ad un anno fa è cambiata grazie alla vaccinazione, ecco perché oltre a rivedere le regole delle regioni andrebbe anche fatta una distinzione tra "le nuove infezioni dai nuovi malati".

Distinguere nuovi casi covid da malati

Considerato il quadro epidemiologico misto in cui ci troviamo, caratterizzato da un 80% della variante Omicron e da un 20% della variante Delta che comporta più casi di malattia grave, sarebbe arrivato il momento di fare una distinzione tra nuovi casi covid e nuovi malati, osserva il professor Broccolo "perché soltanto il 5% dei boosterizzati si ammala entro 3 mesi dal booster e il 10% oltre i 4 mesi".