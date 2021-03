La nuova Ferrari e il calendario della Formula 1 2021

Rossa e amaranto per il riscatto: svelata la nuova monoposto della Ferrari, la SF21 che presenta una livrea a due tonalità. Il rosso classico del Cavallino insieme ad una tinta 'amaranto'. Un omaggio alla storia della Ferrari con il richiamo della prima auto da corsa, la 125S.

Con la nuova monoposto, la casa di Maranello intende affrontare il prossimo campionato di Formula 1 nello "spirito vincente" del fondatore Enzo Ferrari. "Il 2020 è le nostre spalle ma non sarà dimenticato anzi ci avrà resi più forti" ha detto il presidente della Ferrari, John Elkann nel video di presentazione della monoposto. "vogliamo assicurarvi che onoreremo il nome del nostro fondatore Enzo Ferrari e che inizieremo il campionato 2021 con il suo spirito vincente".

Questa vettura è la 67esima ad essere costruita a Maranello per competere nel Campionato del Mondo di Formula 1 ed è un'evoluzione della SF1000 dello scorso anno, come dettato dal regolamento, che prevede l'utilizzo dello stesso telaio del 2020, limitando così le opportunità di cambiamento in molte aree.

Completamente rinnovato il motore: secondo le stime l'aumento del livello di efficienza termica potrebbe portare a miglioramenti fino a un decimo di secondo sul giro. Ritocchi anche all'aerodinamica: per recuperare più carico aerodinamico e ridurre la resistenza arriva un a nuova ala anteriore che funziona in combinazione con un nuovo concept.

Specifiche tecniche della nuova Ferrari SF21

Peso complessivo comprensivo di acqua, olio e pilota: 752 kg

Telaio in fibra di carbonio e composito a nido d'ape con dispositivo di protezione alone attorno all'abitacolo. Carrozzeria e sedile in fibra di carbonio

Differenziale posteriore con convertitore di coppia idraulico

Freni a disco in carbonio Brembo, anteriori e posteriori. Brake by wire elettronico sui freni posteriori

Cambio Ferrari montato longitudinalmente con 8 marce avanti e retromarcia

Sospensione anteriore push-rod, sospensione posteriore pull-rod

Ruote anteriori e posteriori da 13 pollici

Cilindrata 1600 cc

Configurazione V6 90 °

RPM massimo 15.000

Valvole 4 per cilindro

Iniezione 500 bar - diretta

Flusso di carburante 100 kg / ora max

Alesaggio 80 mm

Corsa 53 mm

Sistema ERS: batterie agli ioni di litio con peso minimo di 20 kg , P otenza massima MGU-K 120 kW (161 hp)

Mondiale di Formula 1

? La SF21 farà domani il suo debutto in pista in Bahrain per un Filming Day, con Charles Leclerc e Carlos Sainz. Con l'evento di oggi sale l'attesa per la prima gara della stagione della Formula 1 che si disputerà il 28 marzo. A Sakhir l'unico test pre-campionato 2021.