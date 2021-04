Quando riapriranno bar, ristoranti, cinema e teatri?

Quando finirà il lockdown morbido previsto dall’ultimo decreto varato da Draghi? Il provvedimento scade solo il 30 aprile: fino a quella data l’Italia sarà divisa in regioni rosse e arancioni con le restrizioni che abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi mesi.

Lo stesso decreto prevede però allo stesso tempo la possibilità di allentare le misure di conteninento in caso di bassi contagi e se la campagna vaccinale va avanti ed è in regola nel territori. "In ragione dell’andamento dell’epidemia - si legge infatti nel testo -, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure stabilite dal provvedimento". Insomma, il governo ha voluto lasciare aperta la porta a tutte le possibilità. Anche perché sul tema la Lega ha insistito molto.

Quando potrebbero riaprire bar e ristoranti: il governo valuta modifiche al decreto

Ma esiste davvero la possibilità che alcune attività possano riaprire prima della scadenza del decreto? A quanto pare sì: secondo il “Corriere della Sera” la data da segnarsi sul calendario è quella del 20 aprile quando potrebbero rialzare la serranda non solo bar e ristoranti (solo a pranzo), ma anche cinema e teatri la cui riapertura era stata annunciata da Franceschini per il 27 marzo e purtroppo rinviata a data da destinarsi. Non è tutto perché, sempre i contagi lo permetteranno, potrebbero riaprire anche parrucchieri e centri estetici in zona rossa.

Si tratta ovviamente solo di una ipotesi. Il premier Draghi d’altra parte è stato sempre molto chiaro: si deciderà solo in base ai contagi. Una posizione condivisa anche dal leader della Lega Matteo Salvini che oggi è tornato sul tema affermando che bisogna ascoltare la scienza "non l'ideologia che vede solo rosso". "Riaprire le attività e tornare alla vita fin da aprile, ovunque i dati medici lo permettano, è obiettivo della Legae speranza di milioni di italiani" ha fatto sapere il leghista. Ma non è affatto così scontato. Anche perché finora la situazione dei contagi resta pesante. E la campagna vaccinale, benché faccia dei progressi, è ancora ferma agli over 80.

Al momento comunque è tutto ancora in forse. "La cabina di regia non è stata al momento convocata né sono state definite date" hanno fatto sapere fonti del governo citate dalle agenzie di stampa. Per quanto attiene il quadro epidemiologico, proseguono le fonti, esso è costantemente monitorato. Ed è sulla base dei dati elaborati settimanalmente dall'Iss, Dg Prevenzione e Regioni che verrà valutata la situazione sulla diffusione del contagio e sulle misure e i tempi necessari.