Quante persone possono viaggiare in macchina a Natale e come evitare le multe

Sta per iniziare il grande esodo. Si stima che nel corso del week end saranno circa un milione gli italiani in viaggio per tornare a casa o dai parenti in vista del Natale. Almeno 500mila persone sceglieranno l’auto come mezzo di trasporto. Ma quali sono le regole per viaggiare senza correre il rischio di evitare pesanti sanzioni? Vediamole nel dettaglio. Nell’allegato al Dpcm del 3 dicembre 2020, si legge che “per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente”. In particolare, “sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi di sicurezza”. Affinché sia garantita una minima distanza tra gli occupanti il posto centrale va lasciato libero.

Al via l'esodo di Natale: quante persone possono viaggiare in auto

Si legge ancora nel Dpcm:

“L'utilizzo della mascherina non è obbligatorio per il singolo passeggero, che occupi i sedili posteriori, nel caso in cui la vettura sia dotata di adeguata paratia divisoria tra le file di sedili. Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine. È preferibile dotare le vetture di paratie divisorie. Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione individuali”.

Ma attenzione. Il decreto stabilisce anche che “i limiti precedentemente previsti non si applicano nel caso di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili”. E ancora: “Nell’ eventuale fase di accertamento della violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potrà essere resa autodichiarazione della sussistenza della predetta qualità”. E nel Dpcm del 3 dicembre, le cui regole in materia peraltro ricalcano quelle dei precenti decreti, vengono fatti anche degli esempi concreti: “Coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi”. In questi casi, è dunque possibile derogare alla regole.

Insomma, trasportare persone non conviventi è possibile a patto di assicurare la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo sui sedili posteriori con l’obbligo per tutti (compreso il conducente) di indossare la mascherina.

Il rischio sanzioni

Attenzione dunque alle multe che possono variare da 400 a 1000 euro. I controlli d’altra parte saranno a tappeto. Si tratta del resto dell'ultimo week end in cui si potrà viaggiare tra le regioni in zona gialla: dal 21 dicembre entrerà infatti in vigore il divieto di spostamento tra le regioni (se non per motivi di salute, lavoro, necessità o rientro presso il proprio domicilio o residenza). Nel periodo delle festività, ha fatto sapere il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Achille Variati (Pd) "ci sarà un importante aumento dei controlli. Metteremo in campo almeno 70mila tra donne e uomini della Polizia e dei Carabinieri a cui va già preventivamente un ringraziamento. Per fare in modo che il loro lavoro sia efficace bisogna stare attenti a non mettere troppe deroghe, le regole devono essere chiare. Tanto più semplici sono le regole, tanto più sono chiare". "Bisognerà capire bene - ha detto Variati ai microfoni della trasmissione "L'Italia s'e' desta" su Radio Cusano Campus - cosa sarà deciso per il 28-29-30 e l'Epifania, ma nelle giornate clou delle feste il divieto sarà forte, dovrebbe esserci anche un divieto di circolazione all'interno del proprio comune”.