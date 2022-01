Niente corsa al test rapido: quanti giorni dopo il contatto con un positivo bisogna fare il tampone

Buoni consigli, soprattutto chiari, per affrontare una possibile positività personale o in famiglia. Il Servizio di Igiene e Sanita Pubblica del Dipartimento di Prevenzione del Nord di ATS Sardegna raccomanda a tutta la popolazione alcune semplici regole comportamentali: indicazioni che sono valide in linea di massima per tutto il territorio nazionale, "data l'attuale situazione di forte espansione della curva epidemica, sostenuta dalla nuova variante omicron".

Omicron è caratterizzata da un elevato indice di contagiosità, "seppure non in grado di provocare gravi manifestazioni cliniche nei soggetti vaccinati con 2 dosi (da meno di 180 giorni) o con ciclo completo di 3 dosi", ma "sta determinando forti criticità sulle capacità di tracciamento dei SISP del Nord Sardegna (situazione comune in tutto il territorio nazionale). Difficoltà quotidiane a gestire e prendere in carico, nei tempi previsti, le numerosissime segnalazioni di casi sospetti o di casi confermati, anche con il solo test rapido antigenico nonostante l'impegno notevole del personale del Sisp e del Dipartimento di Prevenzione". Il sistema è in difficoltà ovunque, da nord a sud.

Che fare, dunque? Il Servizio di Igiene e Sanita Pubblica del Dipartimento di Prevenzione del Nord raccomanda a tutti i cittadini alcune regole molto chiare: