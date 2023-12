Ecatombe sull'asfalto: i numeri dei morti in incidenti stradali fanno sempre più paura

Ogni anno muoiono circa 1.190.000 milioni di persone a causa di incidenti stradali: è la media dell'ultimo decennio. Con un calo del 5 per cento in dieci anni circa: troppo poco. Gli incidenti stradali sono la principale causa di morte per bambini e giovani adulti di età compresa tra 5 e 29 anni. Sono molti i dettagli, tutt'altro che incoraggianti, che emergono dall'ultimo r apporto sullo stato globale della sicurezza stradale diffuso dall'Organizzazione mondiale della sanità ( Who) nei giorni scorsi. (tremila vittime circa in Italia in 365 giorni).

Incidenti stradali mortali: una strage quotidiana inarrestabile

Il 92% delle vittime mondiali sulle strade si verifica nei paesi a basso e medio reddito, anche se questi paesi possiedono solo il 60% dei veicoli mondiali. Più della metà di tutti i decessi dovuti a incidenti stradali riguardano utenti stradali "vulnerabili": pedoni, ciclisti e motociclisti.

Gli incidenti stradali costano alla maggior parte dei paesi il 3% del loro prodotto interno lordo. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha fissato l'obiettivo ambizioso di dimezzare il numero globale di morti e feriti derivanti da incidenti stradali entro il 2030.

Un traguardo lontanissimo: oltre al milione di morti all'anno, tra i 20 e i 50 milioni di persone subiscono lesioni non mortali, molte delle quali causano disabilità.

C'è poi il peso "economico" dell'assenza di sicurezza stradale. Gli incidenti causano "notevoli perdite economiche agli individui, alle loro famiglie e alle nazioni nel loro insieme", notano i ricercatori del Who. Queste perdite derivano dal costo delle cure e dalla perdita di produttività degli automobilisti rimasti disabili a causa delle ferite riportate e per i familiari che hanno bisogno di assentarsi dal lavoro o dalla scuola per prendersi cura dei feriti. Gli incidenti stradali costano alla maggior parte dei paesi il 3% del loro prodotto interno lordo.

Dove si muore di più

Oltre il 90% delle morti per incidenti stradali si verifica nei paesi a basso e medio reddito. I tassi di mortalità per incidenti stradali sono più alti nella regione africana e più bassi nella regione europea. Anche nei paesi ad alto reddito, le persone provenienti da contesti socioeconomici più bassi hanno maggiori probabilità di essere coinvolte in incidenti stradali.



Come già accennato, gli incidenti stradali sono la principale causa di morte per bambini e giovani adulti di età compresa tra 5 e 29 anni. Inoltre due terzi degli schianti mortali si verificano tra le persone in età lavorativa (18-59 anni). Gli uomini hanno in genere 3 volte più probabilità di morire in incidenti stradali rispetto alle donne.

Un aumento della velocità media, secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, è direttamente correlato sia alla probabilità che si verifichi un incidente sia alla gravità delle conseguenze dell'incidente. Ad esempio, ogni aumento dell'1% della velocità media produce un aumento del 4% del rischio di incidente mortale e un aumento del 3% del rischio di incidente grave.

Il rischio di morte per i pedoni investiti dalle parti anteriori delle auto aumenta rapidamente (4,5 volte da 50 km/h a 65 km/h). Negli impatti laterali tra auto il rischio di morte per gli occupanti dell'auto è dell'85% a 65 km/h.

La guida sotto l'influenza di alcol e di qualsiasi sostanza psicoattiva o droga aumenta il rischio di un incidente che provochi morte o lesioni gravi. Un'ovvietà, certo. Meno scontato è far notare che secondo il Who il rischio di provocare un incidente stradale inizia a bassissimi livelli di concentrazione di alcol nel sangue e aumenta significativamente quando il tasso alcolemico del conducente è superiore a 0,04 g/dl (0,4 g/l quindi, una soglia persino inferiore allo 0.5g/l, che rappresenta il massimo livello consentito dal codice della strada in Italia).

Quale è la droga che causa più incidenti alla guida

Nel caso della guida sotto effetto di sostanze stupefacenti il ​​rischio di incorrere in un incidente stradale aumenta in misura diversa a seconda della sostanza psicoattiva utilizzata. Ad esempio, il rischio che si verifichi un incidente mortale tra coloro che hanno fatto uso di anfetamine è circa 5 volte il rischio di chi non ne ha fatto uso.

In moto un corretto utilizzo del casco può ridurre il rischio di morte in un incidente di oltre 6 volte e il rischio di lesioni cerebrali fino al 74%. Indossare la cintura di sicurezza può ridurre fino al 50% il rischio di morte tra gli occupanti di un'auto. L'uso corretto di seggiolini per bambini può portare a una riduzione del 71% dei decessi tra i neonati.

Esistono molti tipi di distrazioni che possono portare a una guida compromessa. La distrazione causata dai telefoni cellulari è una preoccupazione crescente per la sicurezza stradale.

Chi usa cellulare alla guida ha 4 volte più probabilità di fare un incidente

Gli automobilisti che utilizzano il cellulare hanno circa 4 volte più probabilità di essere coinvolti in un incidente rispetto agli automobilisti che non utilizzano il cellulare. L'uso del telefono durante la guida rallenta i tempi di reazione (in particolare il tempo di reazione alla frenata, ma anche la reazione ai segnali stradali) e rende difficile mantenersi nella corsia corretta e mantenere le distanze corrette.

Certo, servono strade, marciapiedi, piste ciclabili, punti di attraversamento più sicuri. Servono più veicoli con controllo tecnologico della stabilità (per prevenire il sovrasterzo). Servono airbag e cinture di sicurezza su tutti i veicoli. Ma molti incidenti stradali possono essere prevenuti con comportamenti prudenti e corretti alla guida. E per questo, come per molte altre questioni, non si può che partire da scuola e istruzione.

Nei pochi minuti che avete impiegato per leggere questo articolo, almeno cinque persone sono morte nel mondo in incidenti stradali.

Il "Global status report on road safety 2023" è consultabile integralmente a questo indirizzo.

