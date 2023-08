Quanto guadagna davvero Chiara Ferragni

Più che Chiara Ferragni bisognerebbe chiamarla Cornucopia (Ferragni). Che non suona neanche male, tutto sommato. Perché la bionda imprenditrice è diventata negli anni una macchina da soldi. O meglio, da utili. Come quelli che sono fuoriusciti dalle sue società anche nel 2022, come emerge dai bilanci depositati da poco. A voler essere pignoli sono leggermente minori di quelli generati nel 2021, ma le differenze sono minime nel totale.

Ciò che più interessa è che nello scorso anno la trentaseienne cremonese ha messo in piedi un riassetto delle attività che servirà a imprimere un’altra svolta alla sua traiettoria imprenditoriale, nata dall’attività di influencer e forte di 29,5 milioni di follower su Instagram.

La nota piattaforma social - a cui la Ferragni deve tanto del suo successo e patrimonio personale - continuerà a essere la finestra sul suo mondo anche in futuro, almeno finché non deciderà di essere un po’ meno donna immagine e un po’ più manager. Molto dipenderà da quanto durerà il consenso che lei raccoglie sui social e che sarebbe capace di monetizzare a colpi di decine di migliaia di euro a scatto.

In ogni modo, i milioni di fan e tutti i detrattori pronti a criticarla a ogni foto e apparizione possono dormire sonni tranquilli. Avranno ancora materiale per eccitarsi o indignarsi - e costruire carriere da AntiChiara. La sua persona conta ancora tanto, nonostante qualcuno abbia notato un preoccupante calo di like e interazioni ai suoi post, preludio di minori incassi futuri.

Basta dare uno sguardo alla Tbs Crew, la società di cui adesso è azionista unica e cui ha delegato la gran parte della gestione della sua immagine. Tbs sta per “The blonde salad” (L’insalata bionda), il blog di moda e lifestyle che agli esordi l’ha resa celebre nel mondo e le ha permesso di avviare le prime attività imprenditoriali con l’ex fidanzato Riccardo Pozzoli. La persona che prima di tutti ne aveva compreso le potenzialità. Tbs Crew ha riportato nel 2022 utili netti per 5,1 milioni di euro su un fatturato di 14,5 milioni di euro.

