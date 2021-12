Quarantena e super green pass, cambiano le regole? Le richieste delle Regioni al governo

Riflettori accesi sulla possibilità di rivedere le regole sulla quarantena, almeno per i vaccinati. A spingere per allentare le misure sono soprattutto i governatori che oggi hanno fatto le loro richieste all'esecutivo che prenderà una decisione solo dopo il confronto (avvenuto nel primo pomeriggio) con il Comitato tecnico scientifico (Cts).

Le proposte delle Regioni sono essenzialmente sono due, spiega Raffaele Donini, assessore alle Politiche per la Salute dell'Emilia-Romagna e coordinatore della commissione Salute in conferenza delle Regioni: "Nei casi di soggetti positivi si propone la fine dell'isolamento dopo 10 giorni senza tampone di verifica, purché in assenza di sintomi da almeno tre giorni. Per i contatti stretti, la proposta invece è di esonerare dalla quarantena i vaccinati con terza dose o chi abbia fatto la seconda dose da meno di quattro mesi, poiché in questi casi il grado di immunizzazione è sufficiente ad assicurare una copertura".

Non solo. Le Regioni chiedono che "questa proposta venga considerata anche per la popolazione in età scolastica, in modo da favorire il più possibile la didattica in presenza anche nei casi in cui si registrassero delle positività nelle classi".

Le richieste, aggiunge l'assessore, "seguono la decisione di alcune Regioni, fra cui l'Emilia-Romagna, di considerare come positività al Covid il tampone rapido svolto in farmacia, nei laboratori autorizzati e presso i medici di medicina generale, senza necessità di verifica come tampone molecolare".

Il governatore della Liguria Giovanni Toti elenca tra le richieste anche l'estensione del super green pass al mondo del lavoro. In sostanza l'obbligo vaccinale per i lavoratori. "Il virus circola veloce ma i vaccini hanno cambiato i suoi effetti sui cittadini, non possiamo non tenerne conto" ha detto Toti. "Le Regioni, che da quasi due anni sono in prima linea contro il Covid, ancora una volta sono unite sulla strada del buonsenso, l'unica percorribile. Abbiamo gli strumenti per non bloccare il Paese, usiamoli in fretta".

Le proposte sul tavolo, in breve

Ricapitolando. Le richieste poste dalle Regioni (o in ogni caso da alcuni governatori) sono:

Per i positivi fine dell'isolamento dopo 10 giorni senza tampone di verifica;

Niente quarantena per chi ha già fatto la terza dose di vaccino o la seconda negli ultimi 4 mesi;

Cancellare al quarantena per i vaccinati anche in ambito scolastico;

Super green pass anche per andare al lavoro;

Con le attuali regole la quarantena è 10 giorni per i non vaccinati e 7 per i vaccinati. Oggi il governo ha affrontato il problema con gli esperti del Cts. Una decisione è attesa a ore.

L'orientamento del Cts

"Tra circa un'ora si terra la cabina di regia, dove alla fine sarà fatta la sintesi come finora è stato fatto" ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, aggiungendo che "il tema delle quarantene all'interno del Cts ha avuto necessità di un maggior approfondimento e un confronto serrato".

Secondo le prime indiscrezioni, il Comitato tecnico scientifico si sarebbe espresso in maniera favorevole sulla riduzione della quarantena per i contatti di positivi, vaccinati con terza dose o con la seconda entro i quattro mesi. Per controbilanciare il potenziale aumento di rischio, il Cts avrebbe però anche chiesto al governo di incentivare meccanismi che favoriscano la vaccinazione soprattutto degli over 50. Alle 18.30 si riunirà il Consiglio dei ministri per fare il punto sulle misure da adottare.