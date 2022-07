La quarta dose non decolla (anzi): i numeri sono disastrosi

Le somministrazioni della quarta dose vanno a rilento, anzi a passo di lumaca. La campagna vaccinale per la seconda dose di richiamo è partita il 1° marzo per gli immunodepressi, ma con circolare dell'8 aprile 2022 il ministero della Salute ha poi esteso la raccomandazione alle persone con più di 80, agli ospiti delle Rsa e agli over 60 fragili. I numeri forniti nei giorni scorsi dal governo però sono molto più modesti di quanto fosse auspicabile: solo il 28% della platea, quindi meno di una persona 1 su 3, ha ricevuto finora la quarta dose.

Dai dati dell'Unità complemento campagna vaccinale emerge che nella fascia 'over 80' sono state somministrate 899mila dosi su oltre 4,6 milioni di candidabili, meno del 20%. Nella fascia 70-79 anni, il 2% degli immunocompromessi ha fatto la quarta dose; nella fascia 60-69 anni, solo l'1.1%. "Difficile far risalire ora questi numeri, visto che poi in autunno arriveranno i vaccini aggiornati", spiega all'Adnkronos Salute Antonello Maruotti, ordinario di Statistica dell'Università Lumsa e co-fondatore dello StatGroup19, gruppo interaccademico di studi statistici sulla pandemia di Covid-19.

"I dati che arrivano dagli studi sulle quarte dosi in Israele evidenziano che aumentano la protezione rispetto alla malattia grave ma non rispetto all'infezione" dice Maruotti. "C'è poi anche da evidenziate che se vediamo il rapporto tra il numero di ricoverati Covid e quello dei positivi questo dato è la metà di quello di tre mesi fa, quindi anche la severità della malattia sta diminuendo".

Lopalco: "La quarta dose serve ora". Nuovo appello di Speranza

L'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di igiene all'Università del Salento, è però categorico: non solo la quarta dose serve, spiega l'esperto, ma serve ora perché la circolazione del virus è elevatissima. "Non ha senso differire la vaccinazione con la quarta dose, destinata ai fragili, per aspettare i nuovi vaccini. Il virus circola ora ed è adesso che serve proteggersi. Richiami vaccinali e uso corretto di antivirali e monoclonali sono gli strumenti fondamentali per fronteggiare questa riaccensione dei casi e prevenire che il servizio sanitario vada in affanno". "Di fronte a questo aumento di casi - ha detto ancora Lopalco - è centrale riportare la vaccinazione al centro del dibattito. L'abbandono delle misure di contenimento dei contagi rende più urgente la protezione individuale dei soggetti fragili. Omicron può procurare danni gravi in questa popolazione e i vaccini oggi disponibili offrono ancora una buona protezione".

Solo ieri il ministro Speranza ha rinnovato l'appello ad anziani e fragili a fare la quarta dose di vaccino. Il Covid, ha sottolineato, è ancora una sfida aperta, la partita non è archiviata: ce lo dicono i numeri di questi giorni". "Francia e Germania - ha osservato Speranza - sono molto sopra i 100mila casi al giorno, noi siamo in una fase di ripresa dei contagi che crescono e se si alzano, anche se la percentuale di ricaduta sui nostri presidi sanitari è più limitata rispetto al passato, ci sarà comunque una ricaduta con cui dover fare i conti".

Lo spot del ministero della Salute

Intanto su Twitter il ministero della Salute ha lanciato uno spot che invita i nonni, attraverso la 'spinta gentile' dei loro nipoti, ad aderire all'offerta del secondo booster. Un'iniziativa del dicastero e della Presidenza del Consiglio dei ministri, al via oggi su Tv e radio.

"E pensare che per tanti anni sono stato io ad avere bisogno di te, della tua guida, della tua protezione", dice il nipote. Ora "mi accorgo di quanto hai fatto per me in tutto questo tempo" e "sono io a prendermi cura di te" accompagnandoti alla quarta iniezione anti-Covid. "Nonna, andiamo?", chiede il ragazzo. "Andiamo", risponde l'anziana sorridendo. "La quarta dose è importante per proteggere gli anziani e le persone fragili. Chiedi al tuo medico di famiglia e prenota online. Facciamolo per noi", esorta una dottoressa nel video.