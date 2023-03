Dove non vi basteranno 9mila euro al metro quadro

Ecco i quartieri più cari d’Italia (spolier: c’è una città che compare 8 volte tra le prime 10).

Il centro di Milano. Comprende le zone Duomo, Brera, Castello, via Manzoni e Quadrilatero della Moda. Qui per comprare casa ci vogliono 9.366 euro al metro quadro. Se non vi chiamate Paperon de Paperoni, potreste comunque permettervi una dimora in zona Garibaldi o Moscova, sempre a Milano, per 8.500 euro al metro quadro. Arco della Pace e Pagano. Servono 7.900 euro. Palestro e Crocetta a 7.800 euro, sempre a Milano. Il centro storico di Roma. Per vivere tra Colosseo e Fontana di Trevi ci vogliono 7.300 euro al metro quadro, tanto quanto…I Navigli a Milano. Zona Porta Genova e Ticinese valgono poco meno di 7.300 euro.

Roma ricompare all’ottava posizione ma per spostarsi da queste due città bisogna scendere alla 15esima posizione. Siamo a San Marco e Rialto, a Venezia. Per vivere tra calli e ponti - non sotto i ponti… - ci vogliono 5.550 euro al metro quadro.

Avanti. Alla 18esima posizione c’è Firenze. Quartiere Michelangelo, Porta Romana. Avanti veloce. 22esima posizione. C’è Napoli, prima città del sud con il quartiere Posillipo e Marechiaro. Per vivere affacciati sul golfo di Napoli servono 4.800 euro al metro quadro.