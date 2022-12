La raccolta di Natale è solo per le famiglie italiane, scoppia la polemica

A Natale siamo tutti più buoni. Cosi si dice, ma non siamo più buoni verso tutti. Succede ad Asti, dove fa discutere la raccolta di generi di prima necessità organizzata dalla sezione locale di Fratelli d'Italia rivolta però solo "alle famiglie italiane". Una precisazione che non è passata inosservata e che ha infiammato il clima, rendendolo poco natalizio.

Tutto nasce dall'iniziativa del partito della premier. Su Facebook il consigliere comunale Carlotta Accomasso rilancia l'iniziativa. "Ci mettiamo a disposizione e mettiamo a disposizione la nostra sede - scrive - per chiunque volesse donare indumenti, giocattoli e pannolini per le famiglie italiane, del nostro territorio, che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese con l'obiettivo di essere al fianco dei più bisognosi". E ancora l'ulteriore precisazione: "I tesserati raccoglieranno vestiario, giochi e pannolini che saranno devoluti e consegnati dal direttivo locale ai nuclei di origine italiana in difficoltà economiche".

Il concetto è inequivocabile: il gesto di solidarietà è pensato per le "famiglie di origine italiana". Una scelta che ha innescato la polemica e c'è chi ha parlato di discriminazione. Accuse che Fdi rimanda al mittente. “La nostra iniziativa - scrive Accomasso - non è né provocatoria né discriminatoria, bensì ha l'obiettivo di aiutare i nostri connazionali più deboli e dimenticati, le famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà, e, proviamo, nel nostro piccolo, ad aiutare con azioni concrete i cittadini in difficoltà che stanno soffrendo".

"Non abbiamo mai lasciato indietro nessuno, né lo lasceremo, indipendentemente da origine ed etnia", prova a smorzare i toni il sindaco (di Forza Italia) Maurizio Rasero. Intanto però la polemica accende il Natale astigiano.