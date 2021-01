Il sorriso di Rachele è una fantastica speranza

"Buongiorno Toscana con la bella storia di Rachele. Laureata a distanza il 18 marzo in pieno lockdown a 23 anni, oggi presta servizio al pronto soccorso dell'ospedale di Pisa. La gioia di aiutare gli altri è più grande della paura. Grazie a tutti coloro che come te rendono la #ToscanasiCura con forza e passione". A corredo del post su Facebook in cui dà un aggiornamento quotidiano sui nuovi contagi in Toscana, oggi il governatore Eugenio Giani ha postato la foto di una giovane neolaureata con questo commento.

Nel giorno in cui il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri ammette lo sconforto per la campagna di vaccinazione a rilento annunciando un taglio del 20% dei sieri di Moderna, dopo i ritardi di Pfizer, la storia di Rachele Caroti rappresenta un bel messaggio di speranza. Rachele ha 23 anni ed è di Bibbona, in provincia di Livorno. Si è laureata il 18 marzo scorso, online e a distanza, in Scienze infermieristiche all'università di Pisa ed è scesa in campo contro il covid dieci giorni dopo la sua laurea, nel pieno della prima ondata della pandemia. Ha lavorato come infermiera prima nel reparto cure intermedie dell'ospedale di Cecina e adesso è in forza al pronto soccorso dell'ospedale di Pisa.

Lo scafandro per Rachele è una seconda pelle su cui sono tatuati messaggi di speranza: "Alla fine siamo capaci di sopportare molto più di quanto pensiamo, uniti si vince". "È ciò che ho sempre sognato di fare, la gioia di poter aiutare è stata più grande della paura del virus", disse con orgoglio dopo aver varcato per la prima volta la soglia di un ospedale in piena emergenza covid.

La sua storia - semplice ma coraggiosa, oltre che rappresentativa di tutte quelle dei giovani neolaureati in prima linea - oggi è tornata alla ribalta perché Eugenio Giani le ha dedicato un ringraziamento speciale. Grazie Rachele, anche da parte nostra.