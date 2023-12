Regali di Natale pericolosi: uno su quattro può prendere fuoco

A Natale uno dei doni più gettonati resta il profumo che con gli altri prodotti per la cura della persona risultati tra i più richiesti subito dopo i prodotti enogastronomici, i giocattoli e i libri. Tuttavia, nella frenesia del regalo perfetto, spesso viene ignorato come questi prodotti rientrino nella categoria di merci infiammabili ed è cruciale adottare delle procedure di "messa in sicurezza" durante il processo di spedizione e confezionamento. Occhio quindi al pacco fai-da-te: "Tante aziende, così come i singoli privati, si trovano a spedire merci pericolose in modo inconsapevole" spiega Ermanno Vicini di Serpac, società specializzata nella creazione, sviluppo e vendita di imballaggi ed etichette per il trasporto di merci pericolose.

Le merci classificate come pericolose per il trasporto possono essere svariate e, a differenza di quello che si potrebbe pensare, sono anche di uso comune o quasi. Pensiamo ad esempio ai profumatori per ambiente o quelli per persona spediti da e-commerce, oppure a un pacchetto che facciamo in casa. Questo genere di prodotto è classificato generalmente come infiammabile e quindi soggetto alla normativa per il trasporto di merci pericolose. Ciò significa che non solo devono essere dichiarati in modo appropriato, ma devono anche essere imballati e segnalati in conformità con le normative vigenti.

"Un normale imballaggio non è idoneo per spedire queste merci ma ne servono di specifici e segnalare, con opportuni marchi ed etichette"

Ma anche i prodotti alimentati a batterie al litio necessitano di procedure di ‘messa in sicurezza’ per la loro spedizione A differenza del pensiero comune, dunque, la merce pericolosa non è limitata a oggetti o dispositivi strani e sospetti, come esplosivi e materiali tossici o radioattivi, magari confinati nei laboratori o capannoni industriali. Molti articoli di uso comune nelle nostre case risultano essere pericolosi e richiedono pertanto una spedizione effettuata con cura e soprattutto in conformità ai regolamenti. "Tutto ciò che si presenta sotto forma di aerosol è classificata merce pericolosa ai fini del trasporto - chiarisce Ermanno Vicini - Anche gli oli essenziali a base alcolica sono in realtà regolamentati come merce pericolosa perché è un prodotto infiammabile. Stesso discorso per l'acqua di colonia e lo smalto per unghie. Va però fatta una precisazione, il fatto che una merce sia pericolosa ai fini del trasporto non significa automaticamente che un prodotto sia pericoloso per le persone".

Per inviare questo genere di prodotti è essenziale conformarsi ai regolamenti sul trasporto di merci pericolose, non solo per la sicurezza di merci e persone ma anche per evitare sanzioni in caso di controlli.