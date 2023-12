La ragazza con la minigonna alzata al centro commerciale, filmata e insultata

Una ragazza di 22 anni è stata filmata con un cellulare a sua insaputa mentre passeggiava, insieme al fidanzato, con la minigonna alzata nel centro commerciale di Bariblu a Triggiano, nel Barese. A girare il video mentre la coppia camminava tra i negozi sarebbe stata una donna, di cui si sentono le voci nel filmato. "Non si può vedere, è impossibile una cosa del genere, con un corpo di m... così", dice. E ancora, nel filmato si sente un'altra voce femminile: "Ma il fidanzato l'ha vista?" e "questa è da TikTok". Il video - secondo quanto riporta oggi l'edizione barese di Repubblica - ha cominciato a circolare su WhatsApp e in altre chat, corredato da commenti sprezzanti sull'abbigliamento e sul corpo della ragazza.

"Spero che chi l'ha fatto venga denunciato", ha commentato l'attrice e regista barese Licia Lanera, che ha invitato il sindaco di Bari Antonio Decaro ad intervenire: "Questa è violenza contro le donne". La ragazza filmata a sua insaputa e insultata ha voluto lanciare un messaggio a Tg Norba: "Non voglio lasciar correre perché questo non deve più accadere né a me né a nessun altro. Questo è bullismo. La gonna si è alzata, questa signora poteva essere mia madre, mi sarebbe piaciuto di più se si fosse avvicinata a me e mi avesse avvisata. E sono proprio le persone dell'età dei miei genitori a condividere il video".

La ragazza si è rivolta a un avvocato anche per interrompere le condivisioni del filmato in rete. Ha denunciato tutto alla polizia, anche se in questi casi risulta piuttosto difficile risalire a chi ha girato il video originario.