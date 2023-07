Una ragazza parla dell'ansia per l'ambiente e il ministro Fratin si commuove

"Come fa a parlare di futuro quando la nostra terra brucia?" chiede una giovane ragazza al ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, durante il dibattito sul futuro del clima e sulle politiche ambientali del governo che si è tenuto oggi 28 luglio a margine del Giffoni Film Festival, nel Salernitano. La giovane ammette di avere "l'eco-ansia", ossia la preoccupazione, la paura o l'ansia cronica legata al destino ambientale del pianeta per via di gravi eventi climatici. E dice di non voler fare figli in un mondo così a rischio. E al titolare dell'Ambiente chiede commuovendosi: "Parlate di obiettivi al 2030, al 2050, che sento lontani - ha detto la ragazza, trattenendo a stento i singhiozzi - Lei non ha paura per il futuro dei suoi figli e dei suoi nipoti?".

Fratin, visibilmente commosso, ha prima risposto di avere "la forza del dubbio". A quel punto il ministro (che non ha solo figli, ma anche nipoti) non è riuscito a trattenere le lacrime: "Ma ho un dovere, per la carica che ricopro, verso di voi e verso i miei nipoti". Fratin ha poi ribadito l’impegno dell’esecutive sulle tematiche ambientali, dichiarando: "La realtà di chi governa è di prendere atto che il cambiamento climatico c’è, e noi dobbiamo fare di tutto per mitigare e adattare il sistema".

