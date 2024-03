La strage sul lavoro che l'Italia ha dimenticato: 18 ragazzine carbonizzate nella fabbrica di fiammiferi

Oggi quasi più nessuno ricorda la tragedia "delle piccole fiammiferaie". L'ultima superstite, Domenica Data, è morta nel 2003, a 96 anni, e di quel disastro parlava raramente e malvolentieri. Ma, allora, quella delle 18 ragazzine morte nella fabbrica di fiammiferi di Phos, nel piccolo comune di Rocca Canavese, nel torinese, fu un evento che segnò un'epoca in cui un'economia poverissima, rurale, si avviava a piccoli passi verso un embrionale processo di industrializzazione, fatto di emigrazione e sfruttamento. Ai funerali parteciparono quasi 10mila persone. Una delle più grandi tragedie del lavoro minorile e femminile, che oggi, 100 anni dopo, il comune ha deciso di ricordare con una serie di iniziative.

La storia

La tragedia risale al 16 marzo 1924. La fabbrica aveva aperto appena un anno prima, dando lavoro a tante giovanissime e strappando dalla miseria numerose famiglie. "Quelle giovani le conoscevo tutte, avevano cominciato a lavorare con me l'anno prima quando erano stati aperti i cancelli della fabbrica", aveva raccontato Domenica, che era addetta al pennellaggio della carta smerigliata, la superficie dove si sfregano i fiammiferi. "La Phos aveva portato lavoro, noi guadagnavamo quattro o cinque lire al giorno, eravamo contente".

Le vittime - Margherita, Giovanna, Clotilde, Maddalena Maria, e le altre - avevano tutte dai 12 ai 17 anni. Adolescenti che si affacciavano alla giovinezza in una quotidianità fatta di duro lavoro che oggi, per ragazze della loro età, è difficile anche solo immaginare. Morirono in 18, insieme ad altri 3 uomini, nell'incendio scoppiato nella fabbrica.

Come tante altre morti sul lavoro, la tragedia non ebbe mai un responsabile, ma i parenti delle vittime riuscirono ad essere risarciti. Dopo vari processi, il Sindacato subalpino di "assicurazione mutua" pagò alle famiglie della ragazze un indennizzo pari a 5 annualità di salario, più altre 52.249 lire. I familiari delle vittime vennero aiutati con sottoscrizioni arrivate addirittura dall'America.

Fu un evento che suscitò scalpore per mesi, ma nel corso dei decenni venne persa quasi tutta la documentazione di quella tragedia. Nel 1999, lo storico Carlo Boccazzi Varotto, scavando negli archivi dei giornali e ascoltando i racconti delle ultime superstiti, ha pubblicato un libro che ripercorre la vicenda e prova a scavare nei motivi della perdita di memoria: "Le piccole fiammiferaie. Una tragedia del lavoro dimenticata".

Le iniziative per il centenario

Insieme a un gruppo di associazioni e di volontari, il comune di Rocca Canavese ha programmato una serie di eventi commemorativi che prenderanno il via oggi, 15 marzo, con una simulazione dello scoppio avvenuto nella fabbrica, seguita da un corteo in ricordo delle vittime. Domenica 17 marzo verrà inaugurata la piazza "Caduti sul lavoro" e un sentiero dedicato al centenario. Prevista poi la presentazione del libro sul centenario e un concerto dei ragazzi delle scuole medie diretti dalla professoressa di musica, Daniela Gaiara, in cui verrà proposto un canto dell'epoca per rievocare la tragedia. Infine, il prossimo 20 aprile, si terrà il convegno "Lavoro e (è) vita" presso la fondazione Troglia di Ciriè.