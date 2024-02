Rai (e Venier) nella bufera: il comunicato letto in diretta, le accuse di "censura" e le proteste

Non si placano le polemiche sulla Rai per il caso scoppiato a 'Domenica in' dopo che la conduttrice Mara Venier ha interrotto Dargen D'Amico mentre parlava della questione migranti per poi leggere, nella stessa puntata, una nota dell'ad Rai Roberto Sergio "in merito a un'affermazione su Israele e Palestina fatta da un artista durante il Festival di Sanremo". L'artista in questione è Ghali che sul palco dell'Ariston aveva lanciato l'appello "stop al genocidio" in riferimento a quanto sta accadendo a Gaza.

"Ogni giorno - si legge nel comunicato letto da Venier - i nostri telegiornali e i nostri programmi raccontano e continueranno a farlo, la tragedia degli ostaggi nelle mani di Hamas oltre a ricordare la strage dei bambini, donne e uomini del 7 ottobre. La mia solidarietà al popolo di Israele e alla Comunità Ebraica è sentita e convinta". Tra gli applausi del pubblico in teatro Mara Venier ha poi concluso affermando: "Sono le parole, che ovviamente condividiamo tutti, del nostro amministratore delegato Roberto Sergio". Le polemiche non sono tardate ad arrivare.

I presidi organizzati per protestare contro la Rai

L'opposizione parla apertamente di censura, mentre si moltiplicano i presidi organizzati per protestare contro viale Mazzini. Lunedì nove studenti di 'Cambiare rotta' e 'Opposizione studentesca alternativa' sono stati trattenuti per due ore in commissariato al termine del flash mob organizzato sotto la sede della Rai nazionale. I nove partecipanti, di cui quattro minorenni, sono stati denunciati per manifestazione non autorizzata, mentre il materiale esposto durante la manifestazione è stato posto sotto sequestro.

E oggi si replica. Martedì è previsto un sit-in davanti alla sede Rai di Napoli, mentre a Milano il movimento dei "Giovani palestinesi" e il centro sociale Cantiere hanno indetto un presidio alle 18 davanti alla sede della Rai di Milano per dire "stop al genocidio in Palestina" e protestare contro la tv pubblica per quello che definiscono "un comunicato servile e negazionista che ribadisce la vicinanza a uno Stato genocida che in queste ore ha deciso di bombardare Rafah, dove più di un milione di persone è stato costretto a rifugiarsi scappando dalle bombe e dalla fame imposta da Israele".

La Rai e Venier bersagliati sui social

Ma è soprattutto sui social che la Rai diventa bersaglio delle critiche. Sono migliaia e migliaia i tweet e i post che stigmatizzano l'atteggiamento dei dirigenti di viale Mazzini, accusati di aver messo in atto una "censura vergognosa". Anche la stessa Mara Venier finisce sulla graticola. Nel mirino c'è soprattutto una frase rivolta ai suoi ospiti, primi fra tutti Dargen D'Amico, intenti a parlare di un tema scomodo come quello dei migranti. "Mi mettete in imbarazzo, non è questo il momento". Evidentemente sfinita dalle critiche (alcune intrise di odio e offese), la conduttrice ha deciso di disattivare i commenti sotto gli ultimi due post pubblicati su Instagram, dov'è seguita da 2.4 milioni di follower.

Il Pd: "Brutta pagina della Rai". La Russa: "Il conduttore ha il dovere di riequilibrare"

E il caso diventa inevitabilmente politico. Ad andare all'attacco è soprattutto il Pd. I componenti in quota dem della commissione Vigilanza parlano di "una brutta pagina della Rai con l'ad che si è elevato a giudice dei contenuti di una canzone e di ciò che dice un artista sul palco, e Mara Venier che si è prestata a fargli da megafono". Andrea Orlando definisce l'episodio un caso "imbarazzante" di "ottusità censoria". "Lo scambio Venier-cantanti", dice, "è certo l’indice del conformismo burocratico della Rai". Pur usando toni più cauti, anche l'esponente M5S Barbara Floridia, presidente della commissione di Vigilanza Rai, sottolinea che "nessuna pressione esterna può limitare la libera espressione delle opinioni di ciascuno, tanto più sul servizio pubblico".

La maggioranza non la pensa così. La tesi è che dopo gli appelli di Dargen D'Amico e Ghali fosse necessario ricordare anche le ragioni di Tel Aviv. Per il presidente del Senato Ignazio La Russa "non puoi affidare il tema a un cantante che pronuncia una frase a senso unico. I cantanti possono dire quello che vogliono, ma devono essere corretti. O almeno c'è il dovere di chi conduce di equilibrare". La polemica continua.