Ralf Schumacher fa coming out: "È lui il fidanzato giusto, condividiamo tutto"

"La cosa più bella nella vita è avere al proprio fianco il compagno giusto con cui condividere tutto". Con queste parole su Instagram, affiancate a una foto al tramonto accanto al suo compagno Etienne, Ralf Schumacher ha fatto coming out. L'ex pilota di Formula 1, fratello minore di Michael, si è aperto così con i suoi fan, pubblicando sui social un messaggio per parlare della sua nuova scelta di vita.

La foto mostra i due uomini di spalle che guardano il mare, apparentemente da una barca. Ralf Schumacher, 49 anni, è il fratello del sette volte campione del mondo di Formula 1 Michael: ha preso parte a 180 gare di Formula 1, vincendone sei. Poi è stato coinvolto nelle serie di corse junior come capo squadra e ha anche promosso la carriera di suo figlio David. Ralf Schumacher è stato sposato con la conduttrice televisiva tedesca Cora Brinkmann, ma la coppia è separata da molti anni.

Il coming out del pilota ha raccolto subito centinaia di migliaia di like e migliaia di commenti di sostegno alla sua decisione. Sono pochi i precedenti nel motorsport: negli anni '70 era stato il pilota Mike Beuttler a parlare apertamente della sua omosessualità, mentre negli ultimi anni ci sono stati i casi di Danny Watts (ex vincitore della 24 ore di Le Mans), Abbie Eaton e Sarah Moore (partecipanti alla W Series), ma anche Richard Morris, ex pilota nella Britcar Endurance.