"Da un sistema sanitario pubblico a 21 privati". E al Sud la salute non è più un diritto

"Stiamo inesorabilmente scivolando da un Servizio Sanitario Nazionale fondato sulla tutela di un diritto costituzionale a 21 sistemi sanitari regionali regolati dalle leggi del libero mercato. Con una frattura strutturale Nord-Sud che sta per essere normativamente legittimata dall’autonomia differenziata". È un vero e proprio grido di allarme quello lanciato da Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, durante la presentazione del 6°report sul Servizio Sanitario Nazionale. Un rapporto in cui si tratteggia purtroppo una sanità pubblica letteralmente al capolinea, messa in crisi da drammatiche disparità tra Nord e Sud del Paese, da tempi di attesa per visite e accertamenti diagnostici interminabili, da tagli alla spesa sempre più consistenti e da una carenza strutturale di personale.

Gli anni dei grandi tagli che ci allontano dall'Europa e dall'Occidente

E del resto i numeri non mentono. Alla sanità pubblica sono stati sottratti oltre € 37 miliardi negli ultimi anni di cui: circa €25 miliardi nel quinquennio compreso tra 2010-2015, in conseguenza di “tagli” previsti da varie manovre finalizzate al risanamento della finanza pubblica; oltre € 12 miliardi nel periodo 2015-2019, in conseguenza del “definanziamento” che gli ha assegnato meno risorse rispetto ai livelli programmati. In quasi 10 anni i fondi destinati alla sanità sono cresciuti così solo dello 0,9% annuo, un tasso inferiore a quello dell'inflazione annua (1,15%).

Il tutto si è tradotto con un allontanamento del nostro Paese dagli standard europei e da quelli dei paesi più avanzati. Se nel 2008 spendevamo pubblicamente, a livello pro-capite, quanto gli altri paesi europei, oggi la nostra spesa è inferiore di quasi 1000 euro, come si può intuire dal grafico sotto.

Complessivamente, rispetto alla media dei paesi europei, nel periodo 2010-2022 la spesa sanitaria pubblica italiana è stata inferiore di 345 miliardi di euro. Un'evidenza che si traduce poi in mancanza di strumenti e personale, tempi di attesa interminabili per prestazioni sanitarie e fuga in massa verso il privato.

Parallelamente gli italiani hanno speso nel 2022 più di 37 miliardi di euro per prestazioni sanitarie verso privati. Una media che non ha corrispettivi rispetto a quella europea e che ci allontana sempre più da un modello di sanità pubblico e universalistico, avvicinandoci a uno di tipo "americano". E il copione è sempre lo stesso. Di fronte a tempi di attesa interminabili per ogni tipo di prestazione, chi può ricorre ai privati o alle visite in intramoenia all'interno degli ospedali pubblici. Chi non può spesso rinuncia a curarsi: una piaga che riguarda 4 milioni di italiani.

Il gap tra Nord e Sud è ormai drammatico

Una situazione che è particolarmente drammatica soprattutto al Sud del nostro Pese. Per accorgersene basta un solo dato: Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, rappresentano complessivamente il 94,1% del saldo di mobilità attiva in Italia. Tradotto: si emigra massicciamente dal Sud al Nord per curarsi. Ma per capire la frattura che divide il nostro Paese a livello sanitario è importante imparare una parola: LEA, acronimo che sta per livello elementare di assistenza. Sono le prestazioni di base che le aziende sanitarie locali sono chiamate a garantire per tutelare il diritto alla salute della popolazione. Nel 2021, anno dell'ultima rilevazione, delle 14 adempienti solo 3 erano del Sud: Abruzzo, Puglia e Basilicata.

Un gap che rischia di essere ulteriormente allargato dalla paventata riforma dell'autonomia differenziata promossa dal governo. Il rischio è che le regioni abbiano mano libera sulla retribuzione e sul reclutamento del personale, sulle scuole di specializzazione dei medici, sugli accordi con i privati e perfino sulle forme di sanità integrative. Una dinamica che potrebbe esacerbare ancora di più la frattura presente nel nostro Paese.

Un'eventualità da scongiurare in ogni modo secondo Nino Cartabellotta: "Abbiamo proposto di espungere la tutela della salute dalle materie su cui le Regioni possono richiedere maggiori autonomie, perché l’autonomia differenziata in sanità legittimerebbe normativamente il divario tra Nord e Sud, violando il principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini nel diritto alla tutela della salute".

Mancano i medici ed è allarme infermieri

Cresce l'allarme per il personale che manca nei nostri ospedali. E i dati relativi al 2021 sottostimano la carenza di personale causato dal vero proprio boom di pensionamenti e licenziamenti volontari registrati durante il 2022 e il 2023. E l'allarme maggiore è per gli infermieri. L’Italia si colloca ben al di sotto della media Ocse. Ne abbiamo 6,2 ogni 1000 abitanti contro una media di 9,9. E i dati sono ovviamente peggiori nelle regioni del Sud, nelle regioni con bassi livelli di Lea o sottoposte a piani di rientro finanziario, come si può vedere sotto.

Le cose vanno leggermente meglio per i medici, in questo caso la nostra media è superiore a quella Ocse ((4,1 vs 3,7 medici per 1.000 abitanti). Ma bisogna fare differenza fra i medici attivi e quelli in quota al Sistema Sanitario Nazionale: la differenza è rilevante. Mentre il rapporto tra medici e infermieri continua a essere inferiore a quello della media nazionale in tutto il Sud Italia.

"I benchmark internazionali relativi a medici e infermieri collocano il nostro Paese poco sopra la media OCSE per i medici e molto al di sotto per il personale infermieristico, restituendo di conseguenza un rapporto infermieri/medici tra i più bassi d’Europa" osserva Nino Cartabellotta.

In tutto questo si inseriscono i fondi stanziati dal Pnrr per la salute e la sanità pubblica. Oltre 15 miliardi di euro dovrebbero essere impiegati da qui al 2026 per il riordino della sanità territoriale, lo sviluppo della telemedicina e la medicina di prossimità. Fondi che, in questo contesto, rischiano di tradursi in scatole vuote.

"Se è certo che la Missione Salute del PNRR rappresenta una grande opportunità per potenziare il SSN – sottolinea il presidente di Gimbe Nino Cartabellotta – la sua attuazione deve essere sostenuta da azioni politiche. La politica, oltre a credere nell’impianto della Missione Salute, deve inserirlo in un quadro di rafforzamento complessivo del SSN: altrimenti indebiteremo le generazioni future per finanziare solo un costoso “lifting” del SSN". Il messaggio è chiaro: serve una visione di prospettiva e l'impegno concreto a rilanciare un sistema sanitario sempre più in crisi, piuttosto di puntare su "toppe". Un impegno sul quale dipende letteralmente la vita, e la salute, di milioni di italiani.

Continua a leggere su Today.it...