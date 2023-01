Papa Ratzinger e il giallo di Emanuela Orlandi: la rivelazione di Pietro Orlandi

"Non può non aver saputo di questa storia" secondo Pietro Orlandi, fratello di Emanuela

"La verità, tutta la verità, non potrà e non dovrà mai uscire". Quali segreti e verità porta con se quel fascicolo sulla scrivania di Padre Georg, allora segretario del Papa Benedetto XVI, sulla vicenda di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno 1983, all'età di 15 anni.

"Ratizger ha cercato in qualche modo di mettere un punto su questa storia" ci racconta Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, in questo estratto di una nostra video-intervista, realizzata da Today.it lo scorso 28 ottobre.

"Io la ritroverò", parla il fratello di Emanuela Orlandi (L'INTERVISTA VIDEO COMPLETA)

Segreti e verità caduti nel silenzio. Quelli che Pietro Orlandi cerca ancora oggi da quasi 40 anni. Il 14 gennaio alle 16.30 in largo Giovanni XXIII a Roma - a pochi passi dalla nota via della Conciliazione che porta a Piazza San Pietro - è stato organizzato un sit-in per Emanula Orlandi. Un silenzio che "li ha resi complici" indica la locandina dalla manifestazione: nel manifesto le foto dei tre papi, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco.