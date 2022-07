Dove cadrà alla fine il razzo cinese che sta precipitando dallo spazio: l'ultima previsione sulla traiettoria

E alla fine il razzo cinese non cadrà sull'Italia, ed era quasi scontato fosse così. Si fa spesso allarmismo per notizie simili, sfruttando la remota possibilità che un oggetto in caduta dallo spazio possa schiantarsi in territorio italiano. È infatti difficile prevedere con esattezza la traiettoria e il luogo dell'impatto, per di più con largo anticipo: nelle prime fasi, i calcoli hanno un ampio margine di errore e prevedono la caduta di questi oggetti su porzioni di territorio terrestre molto ampie, in base alla loro traiettoria attesa e altre variabili. Ora sappiamo che di sicuro il razzo cinese in caduta dallo spazio non cadrà sull'Italia e possiamo anche dire dove si schianterà e quando.

Cos'è questo razzo cinese che precipita dallo spazio

Come è accaduto nel 2020 e nel 2021, anche quest'anno un componente del razzo cinese "Lunga Marcia 5B (CZ-5B)" è in fase di caduta incontrollata verso la Terra. Il rientro incontrollato in atmosfera è di un elemento del razzo che il 24 luglio scorso aveva portato in orbita il secondo modulo della stazione spaziale cinese "Tiangong". Secondo il centro statunitense per gli studi sulle orbite e il rientro dei detriti spaziali (Cords), il componente del razzo rimarrà probabilmente in volo per circa una settimana. A differenza di quanto detto nei giorni scorsi, i frammenti del razzo cinese che stanno per tornare sulla Terra non toccheranno l'Italia. Alcune precedenti previsioni avevano individuato Sardegna, Sicilia e Calabria come potenziali punti di caduta.

Il commento dell'Agenzia spaziale italiana

"Sulla base degli ultimi dati forniti dalla Agenzia Spaziale Italiana (Asi) al tavolo tecnico che ha seguito il rientro incontrollato in atmosfera del secondo stadio del lanciatore spaziale cinese PRC-CZ5B è possibile escludere la caduta di uno o più frammenti del detrito spaziale sul nostro territorio". Lo ha comunicato il Dipartimento della Protezione civile in una nota. "Ai lavori del tavolo tecnico, attivo dalla mattina del 28 luglio, hanno costantemente preso parte, oltre all'AsiI, un membro dell'ufficio del Consigliere militare della Presidenza del Consiglio, rappresentati del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Centro Space Situational Awareness dell'Aeronautica, della Difesa - Covi e degli Esteri, Enac, Enav, Ispra e la Commissione di Protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha pertanto dichiarato concluse le attività operative, chiudendo il Comitato Operativo che era attivo in stretta reperibilità e ringraziando tutte le componenti del Sistema Nazionale di Protezione Civile, i partecipanti al tavolo tecnico e le regioni direttamente interessate per l'impegno e l'attenzione profusi in questi giorni. Il Dipartimento della Protezione Civile - conclude la nota - continuerà a seguire attraverso la Sala Situazione Italia, in stretto raccordo con l'Agenzia Spaziale Italiana, il rientro incontrollato del lanciatore spaziale cinese sulla Terra fino alla conclusione dell'evento".

Dove e quando cadrà il razzo cinese

L'Aerospace Corporation è un'organizzazione senza scopo di lucro che svolge ricerche e analisi, compreso il monitoraggio dei detriti spaziali. Secondo i loro calcoli, l'impatto del razzo cinese è previsto per oggi alle 19:24 circa italiane, vicino la costa occidentale del Messico. Il margine di errore indicato è di circa un'ora.

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:

?30 Jul 2022 17:15 UTC ± 1 hour

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow this page for updates:? https://t.co/SxrMtcrMrs pic.twitter.com/R5CHOAQl3w July 30, 2022

Articolo in aggiornamento