Carlo re delle gaffe nella prima settimana da monarca

Espressioni furiose e altre gaffe per la prima settimana di re Carlo

Nei pochi giorni trascorsi dalla sua proclamazione, Re Carlo III fa già parlare di sè, non tanto in veste ufficiale, ma per alcuni siparietti che hanno già inesorabilmente fatto il giro del web.

Giorno 1. Il 10 settembre è data storica per Carlo, che firma i documenti che lo renderanno ufficialmente re. Ma qualcosa va storto: uno degli aiutanti, che avrebbe dovuto liberare la scrivania con i documenti, riceve un'espressione furiosa del monarca. E le immagini diventano subito virali. La regina Elisabetta mai aveva mostrato in pubblico il proprio disappunto verso i propri attendenti

Passano pochi giorni. Davanti al registro di Hillsborough Castle, in Irlanda del Nord, re Carlo prima si innervosisce per aver sbagliato a scrivere la data, poi si infuria perché la penna perde inchiostro. "Non sopporto queste maledette cose! Ogni maledetta volta!" - sbotta re Carlo.

Tra tavoli troppo piccoli e penne difettose il re ha anche deciso nel frattempo di licenziare i dipendenti di Clarence House, la residenza londinese di Carlo e Camilla. E in tanti osservano come nel dar il benservito al personale avrebbe almeno potuto aspettare il funerale della madre.