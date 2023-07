"Palpare per meno di 10 secondi non è violenza": i video che fanno discutere

Palpare una donna (o un uomo) per meno di 10 secondi non è reato. Almeno secondo una sentenza che assolve un bidello di una scuola di Roma, a processo con l'accusa di violenza sessuale per avere toccato una studentessa nell'aprile del 2022. Questa decisione ha portato a una serie di video virali in cui persone si toccano per 10 secondi per dimostrare quanto possa essere lungo questo periodo di tempo. L'attore Paolo Camilli, così come altri influencer, hanno prestato il loro corpo a un autopalpeggiamento con tanto di cronometro per mostrare quanto possano essere lunghi, 10 secondi. Anzi, lunghissimi.

Tuttavia c'è un dettaglio che anche questi video non riescono a mettere bene in evidenza. Basta molto meno di 10 secondi, e molto meno di una palpata per una molestia. Come spiega a Today.it la psicologa Ilaria Saliva, presidente dell'associazione non profit "Donne per strada". "Anche un commento o un fischio indesiderato può causare gravi danni psicologici, soprattutto per coloro che hanno già subito violenze o molestie in passato."

"Il fatto di aver subito una violenza o una tentata violenza, ci fa portare dentro di noi un vissuto traumatico, difficile da dimenticare, che può riaffiorare allo scattare di un trigger, di un grilletto che scatta alla sensazione di pericolo che questo fenomeno si possa ripresentare. Ed ecco che un fischio o un cat-calling - continua Saliva - può avere un impatto molto più devastante per chi l'ha già subito".

Saliva ha criticato la sentenza, definendola "ingiusta e assurda", e ha sottolineato l'importanza del consenso in tutte le interazioni. "Legittimare un tocco o un palpeggiamento non voluto come un gesto "amichevole" o "scherzoso" è un modo sbagliato di interpretare la mancanza di consenso" spiega Saliva. L'associazione "Donne per strada" sta lavorando per sensibilizzare, educare e proteggere coloro che rischiano abusi o violenze. Hanno avviato progetti come sportelli psicologici e incontri nelle scuole, e hanno promosso "Punti viola", oltre 100 attività commerciali in tutta Italia che mirano a rendere le città più sicure.

"Nei social è sempre giusto parlarne facendo capire il paradosso alla base di questa sentenza. - conclude Ilaria Saliva - Sono sempre benvenuti queste forme di comunicazione e attenzione sul fenomeno ma come per tutte le cose sui social oggi si parla di questo ma domani ci sarà un altro argomento. Questi video sono fini a se stessi se concretamente, nel mondo reale e fisico, non si vanno a cambiare le cose e il sentimento popolare che sta alla base di questi gesti di violenza. È necessario ora fare formazione perché si rischia di trovarsi davanti sempre più di frequente situazioni di abusi come questi". Se i social ci portano quindi a riflettere su quanto accaduto non c'è vocabolario che riporti una definzione di molestia o violenza nella quale è indicata una durata minima del gesto.

