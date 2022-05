L'energia nucleare ci serve: Luca Romano spiega perchè

Luca Romano, a sinistra, insieme a Rick Du Fer al Salone del libro

Fino al febbraio 2020 Luca Romano di mestiere organizzava tornei di Magic - un gioco di carte collezionabili diventato una vera subcultura - in giro per il mondo. L'arrivo della pandemia di covid l'ha lasciato improvvisamente senza lavoro e quindi Romano, avendo tempo a disposizione, ha tirato fuori dal cassetto una delle sue passioni, l'energia nucleare, la sua laurea in fisica teorica, il master in divulgazione scientifica e ha aperto la pagina Facebook "L'Avvocato dell'Atomo". Come dice il nome, lo scopo che si è dato è quello di difendere l'energia nucleare dalla cattiva fama che ha in Italia e per farlo ha adottato come stile quello di rispondere ai diversi 'capi d'accusa' con fatti e prove. La pagina ha evidentemente colmato un vuoto perché ha attirato subito l'interesse di molte persone, soprattutto giovani, ed è cresciuta rapidamente nei numeri. Nel corso del 2020 si sono affiancati a Romano alcuni collaboratori, come l'ingegnere energetico Fulvio Buzzi, l'esperta in comunicazione Luiza Munteanu e altri ragazzi e ragazze, tutti fra i 25 e i 35 anni, tutti volontari, animati dalla comune passione di promuovere l'energia blu. Questo lavoro divulgativo ha portato la pagina Facebook a raggiungere i 70.000 follower a cui si sono affiancate quella Instagram (quasi 100.000 'seguaci'), Twitter (8.000), un canale Twitch e uno YouTube e persino TitTok (61.000): un piccolo impero mediatico focalizzato sull'energia nucleare e dintorni, dove non solo si 'difende' il nucleare ma si parla anche in maniera propositiva di politiche energetiche, ambiente, scienza e ricerca (per esempio di fusione nucleare).

A fianco di questi canali di comunicazione digital non poteva però mancare quello più tradizionale, ecco che quindi dopo due anni di lavoro, il 28 aprile è uscito il libro "L'Avvocato dell'Atomo" per Fazi Editore, presentato a Milano il 20 maggio e al Salone del Libro di Torino il 22 maggio. Andato presto esaurito, oggi è già alla seconda ristampa. Il libro è strutturato come un processo immaginario in cui sono esposti via via sei principali capi di accusa, che come è facile intuire sono quelli più comunemente usati dai critici dell'energia nucleare - gli incidenti e la pericolosità di questa forma di energia, la gestione delle scorie, gli elevati costi economici, il superamento della tecnologia grazie alle rinnovabili -, tutte accuse a cui Romano da 'avvocato scientifico' risponde con argomentazioni logiche deduttive e prove fattuali, come fosse al tribunale della scienza. Perché il metodo del libro, pur essendo divulgativo, è quello della scienza e si basa sul principio di falsificabilità: i capi di accusa vengono invalidati, e quindi smontati uno ad uno, mentre invece gli elementi della difesa a favore del nucleare non sono presentati come dei dogmi ma sono anch'essi esposti alla possibile falsificazione dell'accusa. Detta così può quasi spaventare, in realtà il lettore quasi non si accorge di questo processo perché la lettura del libro risulta molto scorrevole, il linguaggio è accessibile a tutti, spesso ironico e divertente. Sono inoltre presenti diverse curiosità e aneddoti, una versione scientifica di "Lo sapevi che?", e per chi volesse approfondire c'è una ricca sezione di note e bibliografia.

Un libro necessario

Se da una parte Luca Romano e la sua squadra con i canali digitali hanno ottenuto successo soprattutto fra i giovani, finalmente ora con il libro si può far breccia fra i meno giovani e i 'boomer'. Dico finalmente perché credo che questo libro sia necessario per portare il dibattito sul nucleare da un piano ideologico a uno più scientifico. Greta Thunberg non fa che ripetere che bisogna ascoltare gli scienziati e la scienza sul cambiamento climatico, però chissà perché - in Italia soprattutto - la scienza smettiamo di ascoltarla quando ci dice che il nucleare è sostanzialmente pulito e sicuro e può dare un grande contributo, anche più delle rinnovabili, a combattere il riscaldamento globale. Probabilmente perché in Italia c'è ancora il retaggio dell'impostazione della scuola di Gentile che, sulla base del pensiero di Benedetto Croce, ha relegato su piano inferiore le materie scientifiche e le scuole tecniche rispetto a quelle umanistiche. Basti pensare che ancora oggi il liceo 'scientifico' ha più ore di materie umanistiche rispetto a quelle scientifiche.

Ma non è tanto una questione di conoscenza quanto di forma mentis, in Italia rifiutiamo il metodo scientifico come approccio all'osservazione della realtà in generale, quando invece dovrebbe avere una valenza universale.vForse non è un caso che paesi nordici (come la Finlandia) o anglosassoni (come la Gran Bretagna), che per formazione conoscono e applicano il metodo scientifico, affrontano la questione del nucleare molto più pragmaticamente e senza pregiudizi ideologici. E forse non è un caso che al contrario in Italia addirittura esponenti del mondo ricerca scientifica nazionale come i membri del CNR Nicola Armaroli (che però è un chimico) e Mario Tozzi (che però è un geologo) attaccano il nucleare ad ogni occasione, rifiutando nel contempo i continui inviti a dibattere pubblicamente con i ragazzi de L'Avvocato dell'Atomo.

"Eh ma le scorie?"

E mentre il partito dei Verdi finlandesi si dice a favore del nucleare "perché lo dice la scienza", gli ambientalisti italiani provano ancora una profonda avversione. Eppure il presidente di Legambiente Stefano Ciafani è un ingegnere ambientale e il direttore di Greenpeace Italia Giuseppe Onufrio è un fisico.

Mentre un recente articolo di Ciafani contro il nucleare sull'Espresso, dal taglio molto ideologico e poco scientifico, è stato smontato punto per punto con una approfondita risposta, sempre su L'Espresso il 28 aprile, da giovani ricercatori del Politecnico di Milano, Onufrio, forse sapendo di non avere argomenti scientifici, ha deriso Romano su Twitter con un attacco ad hominem rinfacciandogli la sua professione precedente di organizzatore di tornei di Magic e facendo anche una brutta gaffe classista. Concludendo, mi auguro che il libro L'Avvocato dell'Atomo possa contribuire a riportare in Italia il dibattito sul nucleare su un piano meno tossico e ideologizzato. E se siete giunti fino qui e magari pensate "bello il nucleare" ma ancora vi chiedete "ma le scorie?", ecco, allora leggete il libro di Luca Romano per avere la risposta, risposta ovviamente fondata scientificamente.