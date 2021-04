Vaccini, record di somministrazioni: 282.158 dosi in 24 ore

Nonostante tutto la campagna vaccinale sta decollando. Ieri le somministrazioni sono state 282.158, di cui 198mila dosi Pfizer, oltre 20mila Moderna e 63mila AstraZeneca. Si tratta del dato più alto da quando sono partite le vaccinazioni. Nei due giorni precedenti le dosi inoculate erano state 248.517 e 234.232. Il piano del generale Figliuolo era arrivare a 300mila dosi già nelle settimana dal 17 al 23 marzo, ma poi - a causa della solita carenza di dosi - gli obiettivi erano stati rivisti al ribasso.

L’obiettivo però adesso sembra lì ad un passo. Si può accelerare. Il contatore del ministero della Salute segna 10.324.127 somministrazioni con oltre 3,2 milioni di persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Tra le regioni e province autonome più virtuose ci sono la PA di Bolzano con il 92,3% delle dosi utilizzate, il Veneto al 91,6% e il Molise al 89,7%. In media gli over 80 vaccinati con almeno una dose sono il 57.4% del totale.

Totale 10.324.127 12.283.800 84.0% Regioni Dosi somministrate Dosi consegnate % P.A. Bolzano 108.317 117.375 92,3 Veneto 915.828 999.450 91,6 Molise 66.324 73.925 89,7 Valle d'Aosta 23.285 26.430 88,1 P.A. Trento 97.099 110.350 88 Emilia-Romagna 876.625 1.026.960 85,4 Sicilia 800.628 939.085 85,3 Toscana 667.250 783.850 85,1 Friuli-Venezia Giulia 232.981 274.055 85 Campania 861.398 1.015.915 84,8 Basilicata 97.433 115.085 84,7 Lazio 1.055.270 1.249.350 84,5 Umbria 147.515 175.555 84 Abruzzo 229.519 274.230 83,7 Piemonte 817.663 982.280 83,2 Lombardia 1.635.335 1.980.280 82,6 Marche 271.539 333.610 81,4 Puglia 612.569 762.115 80,4 Liguria 297.011 375.880 79 Sardegna 241.855 311.270 77,7 Calabria 268.683 356.750 75,3

Il target ora è salire ad almeno 300mila dosi al giorno, per poi arrivare a 500mila entro fine aprile. "Stiamo continuando il nostro giro di verifica perché la macchina sia pronta quando a brevissimo avremo una ulteriore disponibilità di vaccini" ha detto oggi il Commissario Figliulo in occasione della visita all'hub vaccinale di Cagliari, aggiungendo che "già oggi sono in arrivo a livello nazionale oltre 500mila dosi Moderna. Ieri consegnati a tutti i punti di distribuzione oltre un milione di Pfizer e tra oggi e domani oltre 1,3 milioni di AstraZeneca. Questo darà nuovo fiato alle trombe per poter attuare il piano in maniera coerente".

"Dobbiamo aumentare anche la platea dei vaccinatori", ha spiegato il commissario "avremo una riunione con il presidente della Regione (Sardegna, ndr) e tutto il suo staff per verificare meglio come procedere. Sicuramente i medici di medicina generale devono fare la loro parte: qui lo dico e li ringrazio per quello che fanno, ma dobbiamo fare tutti di più insieme".

Figliuolo ha dunque ribadito che si punta ad arrivare a "500mila somministrazioni giornaliere per fine aprile su tutto il territorio nazionale, perché ovviamente nessun cittadino rimane indietro, si va avanti tutti compatti allo stesso modo". Fondamentale sarà il vaccino Jonhons&Jonhson, in arrivo il 19 aprile. L’Italia conta di ricevere 7,3 milioni di dosi del farmaco entro fine giugno, ma non è chiaro come saranno spalmate. Insomma, le incognite sono ancora molte. Ma se non altro qualcosa inizia a vedersi.