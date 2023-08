"Ci avete tolto il reddito di cittadinanza, ora dateci un lavoro". Gli ex percettori in piazza

Gli ex percettori del reddito di cittadinanza sono scesi (di nuovo) in piazza contro il governo Meloni dopo lo stop al sussidio per i beneficiari "occupabili". Le manifestazioni hanno avuto luogo questa mattina in diverse città del Sud, da Palermo a Napoli fino a Cosenza. A Napoli il corteo ha sfondato il blocco delle forze dell'ordine che cercava di impedirne l'accesso alla rampa dell'autostrada. "Fateci passare" è il coro che accompagnava i circa 350 in protesta. Molti hanno scavalcato le recinzioni mentre la polizia si è spostata per fermare i manifestanti direttamente sulla rampa. La situazione per fortuna non è degenerata.

A Palermo una cinquantina di disoccupati si sono mossi da piazza Vittorio Veneto fino all'assessorato regionale al Lavoro, in via Trinacria, urlando slogan contro il governo Meloni: "Vergogna". E ancora: "Ora andate a casa". "Il 25 agosto mi hanno caricato la scheda e nel pomeriggio dello stesso giorno l'Inps mi ha comunicato che mi avrebbe sospeso il reddito" racconta un manifestante a Rosaura Bonfardino di PalermoToday. "Ora dicono che dovrei fare domanda per l'assegno da 350 euro, ma io ne pago 400 di affitto. Che devo fare? Pago le bollette e non pago la casa? Chiediamo un lavoro immediato".

"Dove andiamo, che faremo?" si chiede un altro manifestante presente al corteo. Che poi si commuove: "Piango perché sono incavolato con me stesso. Sono andato a vendere delle cose, a due o tre euro. A 51 anni devo fare questa vita?". Per Toni Guardino dell'associazione 'Basta volerlo', i messaggi con cui ai percettori è stato comunicato lo stop al Reddito sono "un segnale di morte". Significa "abbandonare in mezza alla strada delle persone che non potranno pagarsi nemmeno l'affitto della casa. In tanti non potranno più fare la spesa e i servizi sociali sono dei fantasmi. Per questo - dice - chiediamo un lavoro immediato".

Per chi perde il Rdc arriva l'assegno da 350 euro

Chi non avrà più il Reddito e non è seguito dai servizi sociali potrà comunque presentare la domanda per il Supporto per la Formazione e il Lavoro (Sfl). Se ci sono i requisiti, scatta l'avviamento al percorso di professionalizzazione e di inserimento lavorativo durante il quale, per complessivi 12 mesi, potranno ricevere un contributo di 350 euro mensili.

In tutto, ha fatto sapere l'Inps, le famiglie coinvolte dallo stop al reddito di cittadinanza (dopo averne fruito per sette mensilità nel 2023) da fine luglio alla fine dell'anno saranno 229.080. I primi 154.507 nuclei sono stati avvisati a fine luglio, altri 33.765 adesso. Per i prossimi mesi se ne stimano altri 17.317 a settembre, 12.784 a ottobre, 6.844 a novembre, 3.863 a dicembre. I 159mila nuclei interessati dalla comunicazione di fine luglio però nella realtà sono di meno. In parte sono stati già presi in carico dai servizi sociali e quindi sono rientrati nel beneficio.

