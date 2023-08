Con più di 55 anni, senza lavoro e senza reddito di cittadinanza: "Noi occupabili fuori mercato"

"Vorrei invitare la premier Meloni qui da noi per farle vedere la situazione che vive la gente povera, che ogni settimana viene a prendere il pacco alimentare perché non sa come andare avanti". Ida di anni ne ha quasi 59. Nel 2016 perde il lavoro e viene sfrattata con il marito da casa: entrambi sono malati. Dal 2019 è assistita dall'associazione Nonna Roma per avere i pacchi alimentari e, quasi a voler fare anche lei la sua parte, qui diventa volontaria.

Luciana ha 56 anni e un figlio di 21, per il quale ha da sempre l'affidamento esclusivo: lui va ancora all’università. Dopo dieci anni di lavoro in un call center per Trenitalia, con un contratto a tempo indeterminato, nel 2012 è stata lasciata a casa quando nell’appalto subentrò Almaviva, Da allora, ricollocarsi nel mondo del lavoro è stato impossibile per lei. "Ho fatto colloqui di lavoro, bandi comunali per fare il giardiniere, ma nulla. Casi come il mio sono completamente fatti fuori, e per quanto me lo aspettassi fino all’ultimo speravo che si tenesse conto della mia situazione - racconta Luciana - Una guerra ai poveri vera e propria, quando si poteva prima avviare la ricollocazione delle persone al lavoro, e poi tolgono il reddito di cittadinanza".

Luciana e Ida, sono due delle migliaia di persone che lo scorso 27 luglio hanno ricevuto il messaggio dall’Inps con il quale si comunicava l’interruzione del reddito di cittadinanza. Una doccia fredda. Perché per quanto fosse ormai annunciato che questo giorno sarebbe arrivato, come comunicato dal Governo di Giorgia Meloni da tempo, non ci si aspettava fosse in questo modo: con un sms. E con il quale si rimanda ai servizi sociali comunali senza lasciar trasparire alcuna reale alternativa.

Alberto Campanilla, presidente di Nonna Roma, ha ben chiaro quello che rischia di creare questa situazione: "Solo nell’ultimo anno a causa della situazione economica abbiamo incrementato del 25% il numero delle famiglie che sosteniamo - spiega -. Dai nostri calcoli più del 50% totale perderà il reddito ed è una cosa gravissima perché i comuni non sono in grado di sostenere una cosa del genere".