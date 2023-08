Un percorso a tappe: cosa dovrà fare chi ha perso il reddito di cittadinanza

Dopo il caos, il governo prova a correre ai ripari. E cerca di dare una risposta a quelle migliaia di nuclei famigliari e persone definite "occupabili" che da questo mese non riceveranno più il reddito di cittadinanza. Come preannunciato il fulcro della nuova proposta governativa è una sorta di nuovo patto per il lavoro incentrato sulla formazione che prenderà però forma solo a settembre.

I beneficiari del Reddito di cittadinanza che hanno avuto l'assegno sospeso potranno chiedere il Supporto alla formazione lavoro dal primo settembre, ma il percorso sarà a tappe e sembra, al momento, non esattamente lineare. Secondo quanto emerge dalla bozza di decreto attuativo, gli ex beneficiari potranno presentare domanda all'Inps tramite spid o patronato. Sarà quindi notificato al richiedente l'obbligo di iscrizione alla piattaforma Siisl, acronimo che sta per Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa. Nell'idea del governo questa piattaforma, già prevista negli anni scorsi ma mai portata a compimento, servirà a mettere in comunicazione centri per l'impiego, comuni, agenzie per il lavoro e ministero attraverso l'incrocio delle banche dati degli iscritti.

Ma per l'assegno bisognerà attendere ancora: arriverà solo dopo che il richiedente sarà andato al centro per l'impiego, avrà sottoscritto il patto di servizio e si sarà attivato su un programma di politiche attive. Il Sostegno alla formazione e al lavoro vale 350 euro al mese per un massimo di 12 mensilità, un importo quindi nettamente inferiore a quello previsto dal vecchio reddito di cittadinanza. È personale e potrà essere richiesto da più membri della stessa famiglia.

Per ottenerlo non bisogna superare alcuni limiti di Isee, e il governo fa sapere che i controlli verranno ripetuti periodicamente. Una volta ottenuta la liquidazione dell'assegno il beneficiario del Supporto alla formazione lavoro è tenuto a comunicare al Centro per l'impiego il proprio stato di attivazione, anche in via telematica, al più ogni novanta giorni.

Il beneficio decade se il beneficiario rifiuta una proposta di lavoro a tempo indeterminato con retribuzione non inferiore ai minimi salariali stabiliti dai contratti collettivi e un tempo di lavoro non inferiore al 60% dell'orario pieno. Se la proposta è invece per un contratto a tempo determinato il luogo di lavoro non deve distare oltre 80 chilometri dal domicilio del beneficiario.

