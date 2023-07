"Mancano i dati dei fragili": l'abolizione del reddito di cittadinanza è già un pasticcio

Dopo lo stop il caos. A pochi giorni dall'sms con il quale l'Inps annunciava a migliaia di famiglie percettrici del reddito di cittadinanza la fine del sussidio, le reazioni non si sono fatte attendere. Ed è in particolare il Sud a risentire della sua abolizione e a reagire con rabbia.

Da Napoli a Taranto: esplodono le proteste

A Napoli nel pomeriggio di oggi, lunedì 31 luglio 2023, è stata organizzata una manifestazione sotto la sede dell'Inps di Via De Gasperi per protestare contro l'abolizione del sussidio con uno slogan emblematico: "Per loro evasione e vitalizi, per noi schiavitù". La protesta è stata promossa dal sindacato Usb e dai militanti di "Potere al Popolo" e i manifestanti sono stati controllati a vista da un cordone di forze dell'ordine.

A Taranto gli uffici dei Servizi sociali del Comune sono stati presi d'assalto dai cittadini che, ricevuto l'sms dell'Inps sulla sospensione del reddito di cittadinanza, cercavano risposte e chiarimenti. La presa in carico è delegata ora ai comuni, con disagi che non si sono fatti attendere. "Ci siamo trovati a dover gestire centinaia di persone, di età compresa tra i 18 e i 59 anni a noi sconosciute - attacca l'assessora comunale tarantina Gabriella Ficocelli che accusa - occorre che anche il Governo intervenga immediatamente per chiarire, prima che gli assalti si trasformino in aggressioni".

E a una vera e propria aggressione si è arrivati a Terrasini, in provincia di Palermo. Qui un disoccupato di 60 anni si è presentato in comune con un contenitore di benzina minacciando di dare fuoco alla stanza del sindaco dopo la sospensione del sussidio. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale con una ambulanza del 118. "Sono stati attimi di paura - dice il sindaco Giosué Maniaci - ma per fortuna non è accaduto niente di irreparabile. Noi comuni non possiamo fare fronte a tutto questo - aggiunge - abbiamo bisogno di aiuti".

Ma la tensione si percepisce in tutto il Paese con il sindaco di Bari, e presidente dell'Anci (l'Associazione nazionale dei comuni italiani), Antonio Decaro che osserva in un'intervista al Corriere della Sera: "Erano anni che non vedevo la gente sotto gli uffici del Comune. Noi crediamo che l'Inps abbia fatto degli errori. Nella forma e nella sostanza della comunicazione. Non è giusto trattare così le persone, cui da un giorno all'altro viene detto che non avranno più niente su cui contare. Sono famiglie, spesso anche con bambini".

"Mancano i dati dei fragili": la denuncia dell'Anci

Ma è soprattutto il Sud a essere colpito. Sono nell'area di Napoli i percettori del reddito di cittadinanza ammontano a 21.500. E complessivamente sono la Sicilia e la Campania a risentire maggiormente delle sospensioni con rispettivamente 37.600 e 36.7000 stop di sussidi. Le province più interessate sono quelle di Napoli, Roma, Caserta, Cosenza, mentre al nord spicca il dato di Torino con oltre 4mila sospensioni.

Ma l'abolizione fa segnare anche un caos senza precedenti come denuncia anche l'Anci, l'associazione nazionale dei comuni italiani. L'assegno dovrebbe infatti continuare fino a fine dicembre per tutti i nuclei famigliari "non occupabili", ma le negligenze amministrative stanno di fatto creando il caos e mettendo molti comuni in ginocchio. L'Inps, secondo i comuni, non avrebbe messo a disposizione tutti i dati dei beneficiari e ciò ha creato difficoltà nel redigere gli elenchi dei nuclei familiari fragili (fragilità ad esempio legata a particolari condizioni di salute).

In sostanza i nuclei familiari over 60, o disabili non attivabili al lavoro, dovrebbero percepire il reddito fino a dicembre, ma per farlo dovrebbero essere inseriti in progetti multidisciplinari attivati dai comuni. L'impasse è che i sindaci non hanno finora ricevuto dall'inps tutti i dati dei beneficiari del reddito, e quindi sono di fatto bloccati. I sussidi rischiano così di slittare con persone che non sanno intanto letteralmente come arrivare a fine mese.

Nel mese di luglio si sono verificati gli ultimi pagamenti e in molti casi il reddito potrebbe essere revocato e poi riattribuito. Una situazione che vede montare una rabbia traversale e che rischia di diventare esplosiva. Con Antonio Decaro, presidente Anci che attacca: "Hanno sbagliato i calcoli. Leggo che solo le prime comunicazioni di cessazione con presa in carico dei Comuni sono oltre 170 mila. Troppi, per essere solo i primi, perché il ministero ne calcola in tutto 190mila. Il Reddito andava sicuramente sistemato, perché le truffe, i percettori abusivi, ci sono stati, eccome. Ma eliminarlo - sottolinea - è un errore che rischia di creare fratture sociali".

Il rischio è quello di ritrovarsi con in casa una vera e propria bomba sociale con il governo centrale che gioca a scaricabarile con i comuni a cui le persone in difficoltà andranno poi a bussare. Una denuncia che, da Nord a Sud, arriva da più amministratori locali. Ma è tutta la politica a insorgere, a partire dai promotori del reddito di cittadinanza.

Le reazioni politiche: "Vendetta politica" e "ideologia sulla pelle degli ultimi"

"È una guerra ideologica condotta sulla pelle dei più deboli, un disastro sociale, una vendetta contro il Movimento che però pagano gli italiani". Intervistato da Repubblica Giuseppe Conte è durissimo dopo lo stop al reddito di cittadinanza voluto dal governo. Il leader del M5S non si nasconde timori: "Un Autunno caldo? Temo proprio di sì. Per questo invito il governo a convocare subito un Consiglio dei ministri straordinario per differire i termini e gestire queste scelte sciagurate".

"Credo che quello sul reddito di cittadinanza sia stato un intervento sbagliato da parte del governo. Perché inviare un sms per informare decine di migliaia di persone che da inizio agosto non avranno un aiuto è un trauma sociale che avremmo dovuto fare di tutto per evitare" dichiara senza mezzi termini il governatore della Campania De Luca. "Il governo - insiste De Luca - dice di interrompere l'erogazione del reddito e che chi viene escluso deve rivolgersi ai servizi sociali dei Comuni. Questo teoricamente è corretto, ma la condizione dei Comuni è disperata. Rischiamo di orientare verso il nulla migliaia di persone. Poi c'è il ruolo dei centri per l'impiego, ma dobbiamo sapere poi che diventa problematico dare il lavoro. È una materia da gestire con grande rigore, ma con la sensibilità necessaria. Non possiamo trattare le famiglie come se fossero oggetti".

"Il Reddito di Cittadinanza andava riformato ma il governo Meloni, mosso dall'ideologia, è intervenuto con inutile e gratuita brutalità verso tante persone che davvero hanno bisogno di un sostegno al reddito e che invece sono state lasciate nell'indeterminatezza e nel terrore di non avere più una fonte di introito. Ora saranno costretti a correre ai ripari per rimediare al danno sociale causato" attacca Riccardo Magi segretario di +Europa.

Ma sono indubbiamente i sindaci, a essere la parte più preoccupata delle scelte del governo Meloni: "La situazione è molto tesa perché, sulla base di quello che stiamo rilevando nei nostri sportelli dei servizi sociali, sta mancando un'adeguata accompagnamento alla revoca e rimodulazione del reddito di cittadinanza - attacca il sindaco di Torino Lo Russo - stiamo vedendo una preoccupante richiesta di servizi al Comune che in realtà non ha strumenti per potere intervenire e che quindi deve essere messo nelle condizioni di poterlo fare".

Continua a leggere su Today.it