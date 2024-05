Espulso il tassista che denunciava i No Pos: "Non ho parole"

"RedSox", il tassista di Bologna noto per le sue battaglie contro i colleghi "No Pos", è stato espulso dal Cotabo, la cooperativa taxi di Bologna. Mesi di tensioni, poi la sospensione di 7 giorni dal servizio a dicembre 2023. Infine l'espulsione, arrivata in seguito a un procedimento disciplinare per "reiterate condotte di diffusione di notizie non corrispondenti al vero, volte a ledere in modo esplicito la reputazione della cooperativa, dei suoi amministratori e degli altri soci", fa sapere la cooperativa in una nota. A Mantovani viene contestato inoltre di aver messo in piedi una campagna mediatica "per denigrare apertamente la cooperativa".

"Non ho parole", commenta su "X" Mantovani. Ma "c'è tutto il tempo per trovarle, nelle sedi opportune - prosegue il tassista ribelle - insieme a tutta la vicenda degli incassi trasparenti che ha fatto infuriare così tanto i colleghi. Ora nelle loro chat segrete saranno passati dagli insulti ai festeggiamenti".

La guerra ai tassisti "No Pos"

RedSox si è fatto conoscere a Bologna e non solo per le denunce nei confronti dei colleghi che rifiutano di essere pagati dai clienti con carta di credito. Per le sue battaglie è stato più volte bersaglio di intimidazioni e minacce, con tanto di gomme bucate e lettere contenenti escrementi. "Annuncio la mia battaglia e dura resistenza contro una fetta della mia categoria/corporazione. Lotto contro quel lembo marcio e fascista, egoista e NoPos, diffamatorio e razzista che mi circonda, che mi attacca e mi isola sempre di più", ha spiegato in passato.

Una vera "operazione trasparenza" che ha incontrato il favore dei consumatori e il parallelo astio della categoria, che ha da poco annunciato un nuovo scopero per il prossimo 21 maggio. Potrebbe essere "una delle più grandi manifestazioni che si siano mai attuate da parte della categoria", minacciano i tassisti che ribadiscono con forza il "no" alla proposta di incrementare il numero di auto in servizio. "La liberalizzazione del servizio pubblico sarebbe un dato di fatto", lamentano le associazioni di categoria.