Il regno di Elisabetta, regina testimone della storia

La regina Elisabetta è morta, consegnandosi alla storia come la sovrana più longeva del Regno Unito. L'ultimo secolo in ordine cronologico della storia del mondo coincide con la vita di Elisabetta che lo ha vissuto scrivendone pagine importanti. Elisabetta seconda è stata la sovrana più longeva del Regno Unito e la seconda in assoluto, dietro solo a Luigi XIV, il Re Sole.

Il secolo di Elisabetta

La storia della regina del Regno Unito, di Gran Bretagna, Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth inizia a Londra, il 21 aprile 1926: è qui che nasce Elizabeth Alexandra Mary, la figlia maggiore del Duca di York, che in seguito diventerà re con il nome di Giorgio VI, e di sua moglie Elisabetta, prima Duchessa di York e poi regina consorte.

Elisabetta diventa erede al trono all'età di dieci anni, dopo che lo zio Edoardo VIII abdica. Nel 1940, da quattordicenne, Elisabetta si prepara a ciò che sarà in futuro compiendo il suo primo annuncio radiofonico durante il programma della Bbc indirizzato ad altri bambini che, come lei, erano stati evacuati a causa dei bombardamenti della Seconda guerra mondiale: "Stiamo facendo tutto il possibile per aiutare i nostri valorosi marinai, i soldati e gli aviatori e stiamo anche cercando di sopportare la nostra parte di pericolo e di tristezza per la guerra. Tutti noi sappiamo che, alla fine, tutto andrà per il meglio", le sue prime parole al suo futuro popolo.

A 21 anni, nel 1947, arriva il matrimonio con il principe Filippo Mountbatten dal quale ha quattro figli: Carlo, principe del Galles, Anna, principessa reale, Andrea, duca di York, ed Edoardo, conte di Wessex. Elisabetta diventa regina all'età di venticinque anni, alla morte del padre, il 6 febbraio 1952, con l'incoronazione che arriverà nel 2 giugno 1953 nell'Abbazia di Westminster. Durante il suo regno, durato quasi un secolo, Elisabetta ha accompagnato il Regno Unito nel mondo post Seconda guerra mondiale tra crisi ed eventi memorabili, lasciando un'impronta indimenticabile nella storia del mondo.

Elisabetta e il suo regno lungo la storia

Il regno di Elisabetta II ha vissuto importanti cambiamenti, ma resistendo e rimanendo in vita in un'epoca in cui la monarchia come forma di governo è scomparsa o si è fortemente ridimensionata. Ad oggi il suo regno è il più lungo di tutta la storia britannica, dopo che ha superato il 9 settembre 2015 il precedente record detenuto dalla sua trisavola Vittoria di 63 anni, 7 mesi e 2 giorni.

Elisabetta ha governato gestendo, tra le altre cose, la devoluzione del potere nel Regno Unito e la trasformazione dell'impero britannico nel Commonwealth delle nazioni di cui è Capo. Il sovrano inglese è anche il capo di stato di Antigua e Barbuda, Australia, Bahamas, Belize, Canada, Grenada, Giamaica, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Isole Salomone e Tuvalu, oltre che governatore supremo della Chiesa d'Inghilterra, comandante in capo delle forze armate, Signora dell'Isola di Man e sovrana di Jersey e Guernsey, per una popolazione di circa 150 milioni di persone.

Il suo regno ha visto 15 primi ministri del Regno Unito che si sono succeduti durante eventi storici come la guerra nelle Falklands, la guerra fredda, i Troubles tra Irlanda del Nord e Irlanda, la guerra del Golfo, l'inflazione, i disordini durante il governo Thatcher, la morte della principessa Diana Spencer, la Brexit, il terrorismo, la pandemia.