I medici sono preoccupati per la salute della regina Elisabetta, convocata la famiglia

I medici della regina Elisabetta sono preoccupati per la sua salute e la famiglia reale è stata convocata. In un comunicato stampa Buckingham Palace ha riportato il parere dei medici della regina, che si dicono "preoccupati per la salute di Sua Maestà". E tuti i famigliari sono stati convocati. Nel frattempo, la Bbc ha interrotto le trasmissioni.

I timori dei medici per la regina Elisabetta

I medici hanno raccomandato che la regina rimanga sotto controllo medico. "La regina rimane a suo agio e a Balmoral", dice anche la dichiarazione di Buckingham Palace. La regina si trova ora "in una situazione di comfort a Balmoral", si legge nella nota diffusa dal palazzo reale. La regina, 96enne, è apparsa l'ultima stata vista l'ultima volta in pubblico martedì scorso, quando ha accettato le dimissioni del premier uscente Boris Johnson e nominato la nuova prima ministra Liz Truss: è stata una novità nella tradizione, perché ha ricevuto tutti a Balmoral (e non a Londra) per la prima volta in 70 anni, dopo che i medici avevano deciso che sarebbe stato troppo faticoso per lei viaggiare fino a Londra. Tuttavia, è apparsa in buone condizioni, anche se lievemente invecchiata e con un aspetto molto fragile.

Il principe Carlo, erede al trono, è accanto a sua madre, la regina Elisabetta. Come riporta la Bbc il principe William, figlio maggiore di Carlo, si sta dirigendo a Balmoral. Anche Camilla, la moglie di Carlo, è andata a Balmoral. La prima ministra Liz Truss ha affermato in un tweet che "l'intero paese" è "profondamente preoccupato" per la notizia: "I miei pensieri e quelli delle persone in tutto il Regno Unito sono con sua maestà la regina e la sua famiglia in questo momento", ha aggiunto.