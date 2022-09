Dove sarà seppellita la regina Elisabetta II

La morte della regina Elisabetta fa sprofondare il Regno Unito nel lutto: per tre giorni negozi, uffici e locali rimarranno chiusi, ma il periodo di lutto andrà avanti per ben tre mesi. Allo scadere di questo tempo Carlo, sarà ufficialmente incoronato Re, anche se lo è già perché il trono non può rimanere vacante. La salma della sovrana con grande probabilità sarà esposta per almeno due giorni nella Westminster Hall.

Dove sarà sepolta la Regina Elisabetta II

Oltre ai sudditi, saranno sicuramente migliaia e migliaia le persone che si recheranno a Londra per porgere l'ultimo saluto alla sovrana che è stata parte della storia internazionale per ben 70 anni. Dopo i funerali di stato, Sua Maestà sarà sepolta nella Cappella di San Giorgio, insieme ai suoi genitori, la sorella e ovviamente al marito, il Principe Filippo, duca di Edimburgo, morto il 9 aprile del 2021.

La Cappella si trova nel castello di Windsor, nella parte inferiore del palazzo ed è sotto la responsabilità religiosa del College di Saint George. Nella cripta sono sepolte molte figure storiche della famiglia reale: Edoardo IV, Enrico VI, Elisabetta Woodville, Edoardo VII e Alessandra di Danimarca. Amelia di Gran Bretagna, Augusta di Gran Bretagna, Carlotta del Galles e Carlotta di Meclemburgo-Strelitz, Giorgio III, Giorgio IV, Augusta Sofia d'Inghilterra, Giorgio V e Filippo, duca di Edimburgo, si trovano nella cripta reale.