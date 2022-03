Covid: in quali regioni crescono i ricoveri dei pazienti

Nonostante vi siano valori in crescita in 7 regioni a livello giornaliero, in Italia è stabile al 15% la percentuale di posti letto in area non critica occupati da pazienti Covid-19, valore che esattamente un anno fa era a quota 44%. Risulta stabile a livello nazionale, al 5%, anche l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva da parte di pazienti Covid-19, a fronte del 41% che si registrava un anno fa. Lo indicano i dati dell'ultimo bollettino di Agenas, l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, aggiornati al 30 marzo e confrontati con quelli del 30 marzo 2021.

In quali regioni crescono i ricoveri dei pazienti covid

Nel dettaglio, a livello giornaliero la percentuale di posti occupati da pazienti covid nei reparti di area medica è in rialzo in queste 7 regioni: Calabria (al 35%), Lazio (19%), Marche (24%), Molise (19%), Puglia (23%), Sardegna (21%), Umbria (34%). Otto regioni superano il 20% di occupazione: Calabria (35%), Umbria (34%), Basilicata (29%), Sicilia (26%), Marche (24%), Puglia (23%), Sardegna e Abruzzo (21%). Il dato è, invece, stabile nelle restanti 13 regioni o province autonome: Abruzzo (al 21%), Basilicata (29%), Campania (17%), Emilia-Romagna (12%), Friuli Venezia Giulia (10%), Liguria (16%), Lombardia (10%), provincia autonoma di Bolzano (al 14%), Piemonte (9%), Sicilia (26%),Toscana (17%), Valle d'Aosta (12%) e Veneto (9%).

Per quanto riguarda, invece, la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con covid, il dato supera soglia 10% in Calabria (12%) e in Sardegna (11%). Nello specifico, a livello giornaliero, l'occupazione è in calo in 7 regioni: Basilicata (al 4%), Campania (6%), Liguria (3%), Lombardia (2%), Puglia (7%), Toscana (6%), Umbria (3%). Ed è in rialzo in sei: Calabria (al 12%), Friuli Venezia Giulia (5%), Lazio (9%), Marche (5%), provincia autonoma di Bolzano (3%) e Veneto (4%). È, invece, stabile in Abruzzo (al 9%), Emilia-Romagna (4%), provincia autonoma di Trento (2%), Piemonte (4%), Sardegna (11%), Sicilia (7%). Per la Valle d'Aosta e il Molise la variazione non è disponibile.

Sul fronte degli ospedali - ha detto Renata Gili, responsabile ricerca sui servizi sanitari della Fondazione Gimbe - si rileva "un'inversione di tendenza nei posti letto occupati da pazienti covid in terapia intensiva (+7%) e prosegue l'incremento dei ricoveri in area medica (+8,6%)", nella settimana 23-29 marzo 2022. In particolare, dal minimo di 447 in area critica il 24 marzo, i posti letto occupati sono risaliti a 487 il 29 marzo; in area medica, invece, dopo aver toccato il minimo di 8.234 il 12 marzo, sono risaliti a quota 9.740 il 29 marzo.

Di fatto è stabile - puntualizza Marco Mosti, direttore operativo della Fondazione Gimbe - il numero degli ingressi giornalieri in terapia intensiva: la media mobile a 7 giorni si attesta infatti a 45 ingressi al giorno rispetto ai 42 della settimana precedente.