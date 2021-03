L'indice Rt sale oltre l'1: "Notevole accelerazione dell’epidemia, solo un caso su quattro individuato dal tracciamento"

In Italia si registra un forte aumento della velocità dell'epidemia: secondo i dati dell'Istituto superiore di sanità - tra l'altro vecchi di una settimana - nella settimana 22-28 febbraio si osserva una netta accelerazione nell'aumento dell'incidenza a livello nazionale rispetto alla settimana precedente. I casi di contagio sono infatti arrivati a sfiorare i 200 casi ogni mille abitanti (passando da 145 a 194,87 per 100.000 abitanti).

Secondo l'ultimo Monitoraggio della Cabina di Regia curato dall'Istituto superiore di Sanità l'incidenza nazionale nella settimana di monitoraggio, quindi, si allontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull'intero territorio nazionale dell'identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti e anzi si avvicina alla soglia di 250 casi per 100mila abitanti.

Sempre secondo l'Iss i casi rilevati attraverso il tracciamento dei contatti è sceso a 28,8% rispetto al 29,4%. Forte aumento nel numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione.

Nel periodo 10 - 23 febbraio l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,06 con un range 0,98- 1,20, in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra uno per la prima volta in sette settimane

Ospedali sempre più sotto stress. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento (26% contro il 24% della scorsa settimana). Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in risalita da 2.146 della settimana scorsa a 2.327 (il dato e' riferito al 2 marzo). Aumenta anche il numero di persone ricoverate in aree mediche, passando da 18.295 (23/02/2021) a 19.570 (02/03/2021).

Le regioni che cambiano colore

Il governatore del Veneto Luca Zaia ha già anticipato come da lunedì il veneto sarà in area arancione mentre scontato il passaggio in area rossa per Campania e Emilia Romagna. In Lombardia già da oggi scattano le restrizioni dell'area arancione scura.