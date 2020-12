Regioni "scolorite": ecco come cambiano i divieti con le nuove ordinanze

Sulla base dei dati della cabina di regia il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza che sposta 5 regioni in area gialla. Una seconda ordinanza sposta 3 regioni e la provincia di Bolzano in area arancione. Infine una terza ordinanza rinnoverà le misure per 5 regioni i cui termini restrittivi erano in scadenza. I provvedimenti firmati questa sera saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale domani e avranno efficacia da domenica 6 dicembre.

La cabina di regia ha infatti dato il proprio assenso al passaggio da area rossa ad arancione per Valle d’Aosta, Campania, Toscana, Alto Adige. Passano da area arancione a gialla Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria. Si rinnovano le misure restrittive vigenti per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è attualmente la seguente:

area gialla : Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto

Da domenica insomma solo l'Abruzzo resterà in area rossa (di cui rispetta i limiti dal 18 novembre) mentre 12 regioni saranno gialle e 8 arancioni. Tra i delusi anche la Basilicata, arancione dallo scorso 11 novembre: "Meritiamo la zona gialla" contesta il presidente della Regione, Vito Bardi,

Ma quando ci saranno i prossimi "cambio colore"? Nel nuovo Dpcm c'è una novità importante che consente una valutazione del comitato tecnico scientifico che può ridurre i tempi di permanenza in una zona, che prima erano di 15 giorni. La prossima riunioni di valutazione dei dati è fissata a giovedì prossimo e - se i parametri saranno positivi - da metà dicembre anche le altre regioni potranno avvicinarsi alla settimana del Natale con maggiori libertà e senza bisogno di autocertificazione per spostarsi come ora avviene nelle regioni arancioni e rosse.

Tutto bene quindi? Non proprio: oggi nel consueto report di monitoraggio l'Istituto superiore di sanità ha invitato le autorità a valutare nuove misure a livello provinciale o regionale per le tre regioni rimaste a rischio "Alto": Calabria, Puglia e Sardegna. È stato infatti rilevato come l'epidemia in Italia "seppur in riduzione" mantiene alta la pressione sugli ospedali. Al primo dicembre 18 Regioni e province autonome avevano superato almeno una soglia critica in area medica o in terapia intensiva e il tasso di occupazione in area critica supera ancora la soglia critica di occupazione a livello nazionale.

Infine bene ricordare in sintesi le misure vigenti fino al 15 gennaio 2021.

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province Autonome. Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato anche ogni spostamento tra Comuni. Sono fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito sempre il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune;

e in altre strutture ricettive dalle è consentita solo con servizio in camera. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00 ; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto , con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.

Dal 7 gennaio 2021 per le scuole di secondo grado dovrà essere garantita l’attività didattica in presenza per il 75% della popolazione studentesca.