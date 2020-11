Le regioni rosse, arancioni e gialle: tutti i nuovi divieti in breve

A partire da venerdì 6 novembre l'Italia sarà divisa in tre zone, in base alla criticità della pandemia definiti dai dati del monitoraggio del Istituto superiore di sanità. Ecco quindi la mappa delle zone rosse, arancioni e gialle.

Zone in area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto, Provincia di Trento.

Zone in area arancione: Puglia e Sicilia.

Zone in area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.

Cosa cambia per la scuola

Scuole materne, elementari e medie in presenza in tutta Italia, con obbligo da venerdì della mascherina, tranne per chi ha meno di 6 anni. Nelle 'zone rosse', però - Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle d'Aosta - lezioni in presenza solo fino alla prima media.

Cosa cambia per gli spostamenti

Torna l'autocertificazione anche per gli spostamenti all'interno di una città in Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle d'Aosta. L'uscita di casa va motivata e sono chiusi bar, ristoranti, negozi tranne i servizi alla persona.

In Puglia e Sicilia la circolazione all'interno di un Comune è permessa ma non si potrà abbandonare il proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione. I negozi restano aperti, ma ristoranti e e bar restano chiusi per tutta la giornata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sarà infine possibile spostarsi liberamente tra Veneto e Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Sardegna, Marche, Molise, Abruzzo, Lazio, Campania, Basilicata.