L'indice Rt dopo 7 settimane sale oltre l'1: ecco le regioni che cambiano colore

In Italia si registra un forte aumento della velocità dell'epidemia: secondo i dati dell'Istituto superiore di sanità - tra l'altro vecchi di una settimana - nella settimana 22-28 febbraio si osserva una netta accelerazione nell'aumento dell'incidenza a livello nazionale rispetto alla settimana precedente. I casi di contagio sono infatti arrivati a sfiorare i 200 casi ogni mille abitanti (passando da 145 a 194,87 per 100.000 abitanti).

Secondo l'ultimo Monitoraggio della Cabina di Regia curato dall'Istituto superiore di Sanità l'incidenza nazionale nella settimana di monitoraggio, quindi, si allontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull'intero territorio nazionale dell'identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti e anzi si avvicina alla soglia di 250 casi per 100mila abitanti.

Sempre secondo l'Iss i casi rilevati attraverso il tracciamento dei contatti è sceso a 28,8% rispetto al 29,4%. Forte aumento nel numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione.

Nel periodo 10 - 23 febbraio l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,06 con un range 0,98- 1,20, in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra uno per la prima volta in sette settimane

Ospedali sempre più sotto stress. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento (26% contro il 24% della scorsa settimana). Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in risalita da 2.146 della settimana scorsa a 2.327 (il dato e' riferito al 2 marzo). Aumenta anche il numero di persone ricoverate in aree mediche, passando da 18.295 (23/02/2021) a 19.570 (02/03/2021).

Le regioni che cambiano colore

Il governatore del Veneto Luca Zaia ha già annunciato il passaggio della regione in zona arancione da Lunedì 8 marzo. Stessa sorte per il Friuli Venezia Giulia come annunciato dal governatore Fedriga. "L'anticipazione mi è stata fornita in via informale dal ministro della Salute Roberto Speranza per il repentino e vistoso aumento dei contagi. Sabato e domenica le sole aree delle province di Trieste e Pordenone permarranno gialle; da lunedì tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia sarà pertanto zona arancione, con didattica a distanza per le scuole medie, superiori e università."

Scontato il passaggio in arancione anche della Calabria dove già oggi si decide per la chiusura delle scuole.

Probabile invece il passaggio in area rossa per Abruzzo, Campania e Emilia Romagna. A rischio delle massime restrizioni anche le Marche, Trento e Bolzano che già vivono una sorta di lockdown e la Lombardia dove già da oggi scattano le restrizioni dell'area arancione scura

La Toscana confida nell'ennesima proroga della zona arancione ma teme il dilagare dei contagi che potrebbe portare porzioni sempre più consistenti del territorio in zona rossa. Il Lazio dovrebbe restare in giallo, così come Sicilia, Liguria e Valle d'Aosta. La Sardegna dovrebbe restare bianca.

Ricordiamo che ad oggi e fino a domenica 7 marzo le normative nazionali hanno posto:

nell'area bianca: Sardegna;

nell'area gialla: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto;

nell'area arancione: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria;

nell'area rossa: Basilicata, Molise.

Come abbiamo visto tuttavia ulteriori restrizioni sono state disposte a livello sub regionale.

Oltre 3 milioni di italiani contagiati dal Coronavirus

Oggi sono stati superati i 3 milioni di contagi individuati dai test: in 99mila non hanno superato l'infezione allungando la lista dei deceduti. Secondo l'Iss gli effetti della seconda ondata epidemica sulla mortalità in Italia proseguono infatti nel 2021. Per il mese di gennaio si stimano 70.538 decessi, 2 mila in più rispetto alla media dello stesso mese del periodo 2015-2019 e 8.500 in più rispetto a gennaio 2020; questo eccesso per il 75% riguarda le regioni del Nord: la Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna da sole spiegano il 50% dell'eccesso di gennaio 2021. Il valore assoluto dei decessi Covid-19 (12.527) riportato dalla Sorveglianza è superiore all'eccesso calcolato per gennaio 2021. Questo fenomeno è probabilmente attribuibile alla riduzione, rispetto agli anni precedenti, della mortalità per cause diverse dal COVID-19, come ad esempio l'influenza, che grazie alle misure di distanziamento ha avuto una minore incidenza nell'ultima stagione.

Guardando alle classi di età, il contributo più rilevante all'eccesso dei decessi dell'anno 2020, rispetto alla media degli anni 2015-2019, è dovuto all'incremento delle morti della popolazione con 80 anni e più che spiega il 76,3% dell'eccesso di mortalità complessivo; in totale sono decedute 486.255 persone di 80 anni e oltre (76.708 in più rispetto al quinquennio precedente). L'incremento della mortalità nella classe di età 65-79 anni spiega un altro 20% dell'eccesso di decessi; in termini assoluti l'incremento per questa classe di età, rispetto al dato medio degli anni 2015-2019, è di oltre 20 mila decessi (per un totale di 184.708 morti nel 2020).