Le regioni in zona bianca dal 14 giugno e cosa cambia per 40 milioni di italiani

La mappa dei colori in base al rischio covid cambia ancora: da lunedì 14 giugno l'Italia si tingerà ancora più di bianco. Dopo che il 31 maggio sono entrate nella fascia di minor rischio Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Molise, il 7 giugno è toccato a Liguria, Veneto, Umbria e Abruzzo. Ora l'ultimo monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità ha fatto scalare in bianco altre zone: Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e provincia autonoma di Trento.

Le regioni in zona bianca da lunedì 14 giugno e cosa cambia

"Da lunedì oltre 40 milioni di italiani saranno in zona bianca. L'Italia ha, attualmente, uno dei migliori dati europei sull'incidenza. È un risultato incoraggiante che ci consente di guardare avanti con più fiducia. Dobbiamo insistere su questa strada con prudenza e gradualità. Oggi più che mai occorre conservare le corrette abitudini per non vanificare i tanti sacrifici fatti", ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine di un incontro al ministero sul tema del rafforzamento della sanità territoriale.

In zona bianca vengono meno quasi tutte le restrizioni: unica eccezione l'obbligo di indossare le mascherine e il distanziamento sociale. Il coprifuoco non esiste, gli spostamenti sono liberi, così come sono liberi anche gli orari dei locali pubblici. In zona bianca all'aperto non ci sono limitazioni, tranne il distanziamento di un metro tra i tavoli, mentre nei bar e nei ristoranti al chiuso potranno sedere allo stesso tavolo al massimo sei persone. L'unica deroga prevista è quella della possibilità per due nuclei familiari di sedersi insieme. Aperti anche piscine coperte, centri benessere, sale gioco, parchi a tema, centri sociali e culturali. Si possono fare le feste di nozze, presentando la certificazione verde (green pass). Di seguito, un riepilogo regione per regione, da nord a sud, con i nuovi colori da lunedì 14 giugno.