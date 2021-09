Le regioni che rischiano la zona gialla dal 20 settembre

Quali sono le regioni italiane che rischiano di finire in zona gialla da lunedì 20 settembre, in base al rischio covid? Partiamo da una certezza: la Sicilia è stata confermata in questa fascia di colore per altri 15 giorni. La conferma è arrivata ieri dal ministero della Salute che ha pubblicato una nuova ordinanza. "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per la Regione Sicilia l'ordinanza del ministro della Salute 27 agosto 2021 è rinnovata per ulteriori quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione", si legge nel provvedimento. Nel complesso, quindi, la ripartizione delle regioni e province autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dal 13 settembre 2021 è la seguente:

area rossa: nessuna regione e provincia autonoma;

area arancione: nessuna regione e provincia autonoma;

area gialla: regione Sicilia;

area bianca: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

Zona gialla: le regioni a rischio dal 20 settembre

È quindi certo che la Sicilia resterà in zona gialla anche la prossima settimana. I dati sulla diffusione del coronavirus sull'isola sono in miglioramento ma non lasciano molto margine di interpretazione: le soglie limite per passare dalla zona bianca a quella gialla sono infatti rappresentate dal 10% di posti letto occupati da pazienti covid in terapia intensiva e dal 15% in area medica. La Sicilia è rispettivamente al 12% e al 21%. Dal 20 settembre, però, non è detto che rimanga l'unica regione italiana a non essere più in zona bianca nell'ambito delle misure anti covid.

La Calabria, per esempio, ha già oggi numeri da zona gialla. La regione ha raggiunto quota 10% di posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti covid ed è già oltre la soglia anche per i posti letto in area medica, riportando un 17%. In Sardegna, l'altra "osservata speciale", ci sono invece dati in miglioramento: la regione presenta livelli oltre la soglia di rischio nelle terapie intensive (12%), ma sembra fuori pericolo per i posti in area medica (13%). È quindi probabile che l'isola resti in zona bianca per un'altra settimana.



Grafico del ricercatore Vittorio Nicoletta da Twitter

Il governo deciderà l'eventuale passaggio da una fascia di colore all'altra solo alla fine di questa settimana, dopo il consueto monitoraggio del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità. Si passa da zona bianca a zona gialla quando:

l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

il tasso di occupazione dei posti letto in area medica è superiore al 15%;

il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è superiore al 10%.

Nel dettaglio, ecco quali sono le regioni con i dati peggiori a livello percentuale, secondo l'ultimo aggiornamento di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (rilevazione su dati del 13 settembre).