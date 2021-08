La Sicilia in zona gialla da lunedì

Con gli aggiornamenti del bollettino coronavirus di ieri la Sicilia entra di fatto in zona gialla. Il monitoraggio del martedì conferma i parametri di incidenza e occupazione ospedaliera con percentuali oltre la soglia (l'11% in terapia intensiva, il 19% in area medica) nel giorno della chiusura del dato settimanale, e quindi da lunedì 30 agosto la regione passerà effettivamente in zona gialla. Salvo sorprese sarà quindi il ministro della Salute Roberto Speranza a firmare la prima ordianza cambia colori da quando sono stati modificati i parametri con il maggior peso dell'Rt ospedaliero.

Anche la Sardegna si trova oltre la soglia del 10% prevista dai parametri per le terapie intensive ma resta di un soffio sotto al limite previsto per i ricoveri in ospedale (14% con 2 punti percentuali in più in 24 ore). Secondo l'ultimo monitoraggio crescono anche i numeri dell'Umbria al 9% in Terapia intensiva (+1%) e della Calabria al 6% (+1%) che si trova già alla soglia del 15% in area medica.

Con il nuovo scenario cosa cambia? In realtà con il nuovo decreto covid le differenze tra zona bianca e zona gialla sono alquanto limitati. Non è infatti prevista la reintroduzione del coprifuoco, né limitazioni agli spostamenti all'interno delle Regioni o tra le Regioni, limiti che ritorneranno solo in caso di passaggio a zona arancione o rossa.

In zona gialla ritorna invece l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto. I ristoranti restano aperti ma niente più tavolate: se in zona bianca l'unica limitazione è il vincolo delle 6 persone al massimo al chiuso, in zona gialla la soglia è di quattro persone e viene estesa anche ai tavoli all'esterno.