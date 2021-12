Quali sono le regioni a rischio zona gialla e arancione all'inizio del 2022

Sono in zona gialla il Friuli-Venezia Giulia, la Liguria, le Marche, il Veneto, la Calabria e le province autonome di Trento e di Bolzano, mentre tutto il resto d'Italia è in zona bianca. Questo è oggi il quadro della situazione rispetto alle fasce di colori relative alle restrizioni anti covid. Qualcosa però potrebbe cambiare all'inizio dell'anno, da lunedì 3 gennaio 2022, soprattutto a causa dell'aumento dei ricoveri. Decisivo per stabilire la nuova mappa a colori dell'Italia sarà il prossimo monitoraggio della cabina di regia, con i nuovi dati sull'andamento dell'epidemia elaborati dal ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanità in arrivo venerdì 31 dicembre.

Ricapitolando, il passaggio dalla zona bianca a quella gialla avviene sulla base di tre parametri che devono verificarsi contemporaneamente: l'incidenza settimanale di nuovi positivi deve superare i 50 casi ogni 100mila abitanti per tre settimane di fila, il tasso di occupazione in area medica deve essere oltre il 15%, il tasso di occupazione in terapia intensiva deve essere oltre il 10%. Si va in zona arancione, invece, se si supera il 20% dei posti occupati nelle terapie intensive, il 30% nelle aree mediche e se l'incidenza è superiore a 150 nuovi contagi ogni 100mila abitanti a settimana. Per la zona rossa, incidenza sempre superiore ai 150 casi ogni centomila abitanti, 40% di posti letto occupati nei reparti ordinari e 30% nelle terapie intensive.

I dati sui ricoveri decisivi per i cambi di colore delle regioni

Il parametro dell'incidenza dei nuovi casi è ampiamente superato ovunque: l'ultimo monitoraggio ha segnalato un'incidenza settimanale a livello nazionale (calcolata sul periodo 17-23 dicembre) di 351 casi per centomila abitanti, contro i 241 della settimana 10-16 dicembre. L'attenzione, dunque, è sui ricoveri. In generale, quelli dei pazienti covid nei reparti ordinari degli ospedali italiani è in aumento: in 24 ore si è registrato un incremento, più o meno marcato, in 15 regioni e province autonome. E - a fronte di una media nazionale stabile al 15%, soglia massima per l'occupazione di posti letto nei reparti di area medica non critica - sono 11 le regioni e province autonome che la superano: Calabria (28%), Friuli-Venezia Giulia (22%), Lazio (16%), Liguria (28%), Marche (21%), Bolzano (18%), Trento (17%), Sicilia (18%), Valle d'Aosta (31%) e Veneto (18%).

Foto da Twitter/Vittorio Nicoletta

Per quanto riguarda l'incremento dei ricoveri nelle 24 ore, quello maggiore si è registrato nella provincia di Bolzano, con +3 punti percentuali: il 26 dicembre il valore era proprio sulla soglia limite del 15%, ieri era balzato al 18%. L'Umbria registra un +2%, mentre un +1% si osserva in Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta. Chi rischia di più? Facciamo il punto regione per regione, da nord a sud, seguendo l'ultimo aggiornamento dei dati Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.