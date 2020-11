Campania, Emilia e le altre: le regioni in zona gialla e arancione da domenica

Tra sette giorni mezza Italia sarà in zona gialla. E a Natale praticamente tutto il paese si troverà con le restrizioni più leggere. Il pronostico prevede che in base al report dell'Istituto Superiore di Sanità che viene pubblicato ogni venerdì, domenica prossima (ovvero dopo l'ordinanza del ministero della Salute, così come è stato per Lombardia, Piemonte e le altre la scorsa settimana) in "giallo" arriveranno Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria.

Le regioni in zona gialla e arancione da domenica

La Repubblica spiega oggi che in base allo stesso principio da domenica passeranno dalla zona rossa a quella arancione la Campania, la provincia autonoma di Bolzano, la Toscana e la Valle d'Aosta, che andranno ad aggiungersi alla Basilicata, alla Calabria, alla Lombardia e al Piemonte (per loro il prossimo declassamento è atteso per il 13 dicembre. Il pronostico del quotidiano prevede che soltanto l'Abruzzo rientri in zona rossa. Ma questo, a quanto pare, cambierà poco: "Uso il verbo limitare che credo sia il più corretto, e poi nei prossimi giorni si faranno verifiche anche alla luce di nuovi dati", ha risposto stamattina il presidente dell'Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, ospite di Mattino 5, a chi gli chiedeva sull'ipotesi di vietare gli spostamenti tra regioni nel periodo di Natale per evitare il rischio di diffusione del Covid-19.

Della stessa opinione è Massimo Galli, direttore di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, che ad Agorà su Rai 3 lo ha ribadito oggi: "Il punto è che c'e' ancora moltissimo virus che circola e appena ottenuto l'accenno di un risultato non si può pensare ad una situazione di 'liberi tutti', l'abbiamo già vissuta questa esperienza...", quindi "è evidente che se non si mantengono le precauzioni si vedranno le conseguenze che abbiamo già vissuto". Poi ha aggiunto: "Non e' un merito ne' una gara" tra le Regioni che cambiano colore, mentre "sembra quasi, e lo si sente dal lessico corrente di qualche politico o Governatore". "Mi rendo perfettamente conto dell'esigenze dell'economia e del commercio - ha osservato - pero' e' evidente che il problema della salute della gente e' veramente importante".

Il giro di vite del Dpcm 3 dicembre

Per questo l'esecutivo si prepara a un altro giro di vite nel nuovo Dpcm 3 dicembre, che comunque vieterà gli spostamenti tra regioni anche in zona gialla e cercherà di limitare i raduni familiari. L'unica deroga ancora in discussione è quella di poter incontrare gli anziani soli, ma anche su questo punto per ora l'orientamento del governo sembra contrario. È invece in corso di valutazione lo stop a tutti gli altri movimenti, vale a dire quelli verso il domicilio e verso le seconde case. È un tema che divide la maggioranza, perché gli “aperturisti” del governo vorrebbero invece permettere i ricongiungimenti tra familiari.