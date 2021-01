Le regioni verso il cambio di colore: zona rossa, gialla e arancione, cosa potrebbe cambiare

La Sardegna potrebbe passare da zona gialla ad arancione, Sicilia e Provincia Autonoma di Bolzano restaranno quasi certamente rosse, la Provincia di Trento "rischia" di finire in zona bianca, mentre il caso della Lombardia è ancora tutto da decifrare. La nuova ordinanza del ministero della Salute, attesa tra poche ore, ridisegnerà di nuovo la cartina dell'Italia in base ai nuovi dati Iss sul monitoraggio dei contagi. Alcune regioni vanno dunque verso il cambio di colore, e di conseguenza i cittadini dovranno adeguarsi alle nuove regole. Ma andiamo con ordine. Dal monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità relativo alla settimana dall'11 gennaio al 17 gennaio è emerso che l'indice Rt è sceso da 1,09 a 0,97. Siamo dunque di nuovo sotto la soglia "di allarme".

Complessivamente, si legge nella bozza, sono 4 le Regioni e Province autonome con una classificazione di rischio alto (la settimana precedente erano 11). E vale a dire:

Sicilia

Sardegna

Umbria

Pa di Bolzano.

Nella fascia di rischio moderato ci sono invece 11 regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte , Pronvia autonoma di Trento, Puglia, Valle d'Aosta, Puglia e Veneto.

Nella fascia di rischio basso ci sono sei regioni : Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria e Toscana. "Sicilia e Puglia hanno un Rt puntuale maggiore di 1 anche nel limite inferiore, compatibile quindi con uno scenario di tipo 2. Le altre hanno un Rt puntuale compatibili con uno scenario tipo 1", si legge nel report. Vediamo cosa dobbiamo aspettarci.

Intanto va detto che per la "promozione" verso una zona con meno restrizioni (ad esempio da area arancione a gialla) devono passare almeno 14 giorni dall'ultimo declassamento. Va da sé dunque che le regioni che sono finite nell'attuale fascia solo una settimana fa non possono sperare di essere promosse. A meno di clamorose sorprese.

La Lombardia verso la zona arancione?

Il caso della Lombardia, attualmente in zona rossa, potrebbe però costituire un'eccezione. Secondo il "Corriere della Sera", la regione avrebbe infatti intenzione di chiedere di nuovo al governo di tornare in zona arancione in quanto il valore Rt che ha stabilito il cambio di colore nell’ultimo monitoraggio sarebbe sbagliato. "La Lombardia deve essere collocata in zona arancione. Lo evidenziano i dati all'esame della Cabina di regia, ancora riunita" dichiara il governatore, Attilio Fontana. Che poi aggiunge: "Abbiamo sempre fornito informazioni corrette. A Roma devono smetterla di calunniare la Lombardia per coprire le proprie mancanze".

Secondo l'Ansa il Ministero avrebbe replicato spiegando che la Lombardia sarebbe finita in zona rossa sulla base dei dati che la Regione ha inviato alla Cabina di Regia la settimana scorsa e che nelle ultime ore avrebbe rettificato. Ieri la Regione aveva fatto sapere con un comunicato di aver inviato una serie di "dati aggiuntivi" per "ampliare e rafforzare i dati standard trasmessi nella settimana precedente".

Ad ogni modo, una volta ricevuta la valutazione della cabina di regia, il ministro Roberto Speranza potrebbe decidere il cambio di fascia permettendo alla regione di tornare arancione già a partire da domenica 24 gennaio. Si tratta ovviamente di una possibilità.

Le regioni che rischiano di cambiare colore

Vediamo in breve quali sono le altre regioni che oltre alla Lombardia potrebbero cambiare colore.

Ad oggi, l'Italia risulta così divisa.

Zona gialla: Basilicata, Campania, Molise, Sardegna, Toscana e provincia di Trento;

Zona arancione: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta, Calabria, Emilia-Romagna e Veneto;

Zona rossa: Lombardia, Sicilia e provincia autonoma di Bolzano.

Sono dieci le regioni con Rt sopra 1

Molise 1.38

Sicilia 1.27

Abruzzo 1.05

Basilicata 1.12

Calabria 1.02

Campania 0.76

Emilia Romagna 0.97

Friuli Venezia Giulia 0.88

Lazio 0.94

Liguria 0.99

Lombardia 0.82

Marche 0.98

Piemonte 1.04

PA Bolzano 1.03

PA Trento 0.9

Puglia 1.08

Sardegna 0.95

Toscana 0.98

Umbria 1.05

Valle d'Aosta 1.12

Veneto 0.81

In base ai dati rischiano di passare da zona gialla ad arancione il Molise (regione inserita nella fascia di rischio moderato, ma con un Rt molto elevato) e la Sardegna che invece figura tra le regioni ad alto rischio. Secondo il "Corriere della Sera" la provincia di Trento potrebbe essere addirittura collocata in zona bianca. Tutte le altre regioni in zona arancione dovrebbero rimanere nella stessa fascia per il motivo che spiegavamo prima: dopo una settimana dal declassamento è possibile uno slittamento in negativo (da gialla ad arancione o da arancione a rossa) mentre per un passaggio migliorativo è sempre necessario attendere 14 giorni. E dunque, nonostante un Rt sotto l'1, molte regioni come Veneto, Lazio ed Emilia-Romagna non dovrebbero cambiare colore. Tra le regioni in zona gialla, non avrà problemi la Campania, ma potrebbe restare gialla anche la Basilicata che ha un Rt di 1,12, ma è inserita in una fascia di rischio basso. Per ora si tratta di ipotesi. Staremo a vedere.