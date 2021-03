Si allontana l'ipotesi di un lockdown nazionale come nel marzo 2020, ma il governo si prepara ad inasprire le restrizioni anti covid per cercare di contenere la terza ondata della pandemia, dopo le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico alla luce dell'aumento dei contagi degli ultimi giorni. Gli esperti hanno chiesto una nuova stretta, mantenendo però il sistema dei colori per le fasce di rischio.

Il Cts ha chiesto di rafforzare le misure per le zone gialle, con l'obiettivo di ridurre i contatti tra le persone; di istituire zone rosse locali con misure più stringenti e severe, sul modello Codogno; di imporre un lockdown nei weekend, come già fatto durante le vacanze di Natale; di istituire una zona rossa automatica appena si supera la soglia dei 250 casi su 100mila abitanti in sette giorni, non basandosi più sull'indice di contagio Rt che fotografa una situazione non aggiornata. Una zona rossa che sia però totale, rafforzata, con misure stringenti perché ad oggi in molte realtà non è così. Il passaggio in zona rossa deve essere quindi automatico e non a discrezione del governatore come prevede ora il Dpcm, ha raccomandato il Cts.

Le regioni che rischiano la zona rossa da lunedì 15 marzo e le modifiche all'ultimo Dpcm

Ormai ci sono pochi dubbi sul fatto che il Dpcm varato lo scorso 2 marzo - e valido dal 6 marzo al 6 aprile - sarà modificato pochi giorni dopo la sua entrata in vigore. La decisione del governo sulle nuove misure di contrasto alla pandemia dopo il parere del Cts arriverà nel Consiglio dei ministri di venerdì 12 marzo, dopo un confronto con i governatori che si terrà domani. E sempre per venerdì 12 marzo è atteso il nuovo provvedimento del ministero della Salute sui cambi di colore. Considerando l'incidenza dei casi dovuti alle varianti e la pressione sugli ospedali, preoccupano il Piemonte e la Lombardia, che si trova già in zona arancione rafforzata. Alcuni territori sono già quasi del tutto nella fascia più alta di rischio alla luce delle numerose ordinanze locali vigenti: è il caso dell'Emilia-Romagna e delle Marche.

Il prossimo provvedimento del ministero della Salute entrerà in vigore da lunedì 15 marzo. Quali sono le regioni che rischiano la zona rossa? Al momento l'Italia è per la maggior parte arancione: sono gialle sei regioni (Lazio, Liguria, Valle d'Aosta, Puglia, Calabria e Sicilia), mentre Campania, Molise e Basilicata sono già zona rossa. La Sardegna è l'unica regione in zona bianca. Alcune delle regioni arancioni, però, rischiano il passaggio al rosso: preoccupano l'incidenza dei casi, la pressione sugli ospedali e la diffusione delle varianti. Vediamo la situazione nel dettaglio, in attesa del report in arrivo questo venerdì.

La situazione in Lombardia

La Lombardia, già in arancione rafforzato per ordinanza regionale, potrebbe passare al rosso da lunedì 15 marzo. Nell’ultimo bollettino del 10 marzo sono state trovate altre 4.422 persone positive al covid. I casi (338 in più rispetto a ieri) sono emersi analizzando 55.535 tamponi; il rapporto fra tamponi effettuati e nuovi positivi è del 7.96 %. Tra Milano e hinterland sono state trovate altre 1.191 persone che hanno contratto il coronavirus. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 53 nuovi accessi in terapia intensiva in Lombardia. Il totale dei letti di rianimazione occupati è aumentato di 6 unità rispetto a ieri, tra decessi e pazienti guariti ora sono 617 le persone con gravi insufficienze respiratorie ricoverate nelle terapie intensive degli ospedali regionali.

"Da una settimana, soprattutto a causa delle varianti, siamo entrati in quella che è definita come terza ondata. I dati ospedalieri sono in netta crescita e purtroppo le chiusure sono ancora necessarie per contrastare l'espansione del virus - ha detto il presidente della regione Attilio Fontana -. È chiaro che i numeri non stanno migliorando”. Ma sull'ipotesi zona rossa ha aggiunto: "In ogni caso non mi sembra che possano esserci grossissimi cambiamenti, nel senso che l'arancione rafforzato che abbiamo preso è già una misura importante per i fini del contenimento".

Piemonte e Friuli-Venezia Giulia

Il Piemonte, ora in arancione, si sta muovendo verso la zona rossa, che secondo l'assessore alla Sanità della Giunta Cirio, Luigi Icardi, è "molto probabile" possa scattare alla fine di questa settimana. "Il rischio che da lunedì il Piemonte entri in zona rossa è molto concreto - ha detto Icardi -. Ci avviciniamo ai 250 positivi ogni 100mila abitanti, la soglia che fa scattare il passaggio di zona. La contagiosità molto elevata della variante inglese sta facendo aumentare in modo molto significativo i contagi". Da poco passato dal giallo all'arancione, il Friuli-Venezia Giulia è diventato tutto del colore di cui già facevano parte da qualche giorno le province di Udine e Gorizia. La situazione "non ci lascia tranquilli", ha detto il presidente Massimiliano Fedriga.

L'Emilia-Romagna e le Marche già quasi tutte in zona rossa

Ufficialmente arancione a livello nazionale, l'Emilia-Romagna è nella pratica quasi del tutto già rossa. Alle province di Bologna e Modena, in zona rossa dal 4 marzo, si sono aggiunti da lunedì e fino al 21 marzo i comuni della Ausl Romagna, ovvero tutti quelli delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Resta in arancione scuro Reggio Emilia, mentre rischia la rossa il Ferrarese. Piacenza è l'unica provincia con un'incidenza al di sotto della soglia d'allerta di 250 casi ogni 100mila abitanti, ci si avvicina Parma. Cresce l'incidenza dei casi: 438 su 100mila abitanti nella settimana 1-7 marzo, un nuovo picco che supera quello di metà-fine novembre. E sono oltre tremila le persone ricoverate tra terapia intensiva e reparti di degenza covid.

Situazione simile nelle Marche, in arancione ma di fatto già quasi del tutto in rosso per via delle restrizioni a livello locale. Dal 10 marzo sono nella massima fascia di rischio anche le province di Pesaro Urbino e Fermo, che si aggiungono a quelle di Ancona e Macerata: resta in arancione solo Ascoli Piceno. Nell'ultima settimana (1-7 marzo), l'incidenza Sars-Cov2 nelle Marche è pari a 340,9 su 100mila abitanti, ha fatto sapere la regione. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha ammesso che dopo la scadenza dell'ordinanza regionale, alle 24 di domenica 14 marzo, insieme a quelle della zona rossa per le province di Ancona e Macerata, "siamo in attesa delle misure che saranno decise dal governo nazionale guidato da Mario Draghi".

Le regioni del centro-sud

Continua a preoccupare anche l'Abruzzo, dove scendono i casi ma continuano ad aumentare i ricoveri ospedalieri. Al momento sono 33 i comuni in fascia rossa, nelle province di Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila. Già in rosso anche il Molise, dove le terapie intensive occupate sono al 51% (soglia d’allerta 30%), e la Basilicata. Anche la Campania è già in zona rossa dall’8 marzo e probabilmente ci rimarrà: oggi la regione ha superato la soglia dei tremila positivi nelle ultime 24 ore. Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, ha detto che "la terza ondata sta arrivando anche qui. Al ministro Speranza preannuncio, in una lettera, che stiamo superando tutti i parametri, la crescita dell'epidemia è vorticosa, mai vista. Spingeremo i sindaci ad adottare misure antiassembramento e probabilmente il governo si accinge a un passaggio da zona gialla a zona arancione o addirittura rossa in alcune aree".